El Puma Gigliotti extendió su sequía de gol en Colón

Con oficio, compromiso y experiencia, Emmanuel Puma Gigliotti fue uno de los puntos altos en la trabajada victoria de Colón ante Almirante Brown por 1-0. Titular en el equipo de Martín Minella, el delantero aportó presencia ofensiva y una entrega clave para cortar la racha de derrotas. Aunque no logró marcar, dejó en claro que el gol está cerca y que el grupo está fuerte.

“Necesitábamos salir de las derrotas. Me voy contento. Ojalá que la energía del Pulga acompañe: fue importante para la gente y para nosotros. Participó en la jugada del gol, es un jugador con mucha calidad y categoría”, destacó sobre el regreso de Pulga.

El gol que todavía no llega, pero está cerca

Gigliotti fue sincero sobre su deseo personal: “Tengo muchas ganas de hacer un gol y hace mucho que no se me da. Fue una linda jugada la del cabezazo pero no entró; quiero ayudar al equipo. Terminé con una molestia, pero normal”.

Su rendimiento fue clave para presionar y abrir espacios, además de aportar experiencia en momentos calientes del partido.

Confianza para lo que viene

El Puma también valoró el rendimiento colectivo y lo que representa este triunfo desde lo emocional: “Da confianza, da esperanza. Más allá del resultado, que era lo que más necesitábamos, no voy a mentir: hicimos un buen partido. No nos patearon, y tuvimos dos o tres jugadas más para ampliar el resultado”.

En otro tramo de la charla admitió que el club vive una situación difícil, pero dejó claro que el grupo está unido y mentalizado: “Creo que el grupo es fundamental en esta clase de situaciones. Vamos a dar batalla. El objetivo está, pero no hay que pensar más que partido a partido. Así es el fútbol. No podemos festejar más que en repetir esto en Salta”.

Reconocimiento a los jóvenes

También destacó la tarea de los juveniles que fueron titulares o ingresaron en un momento de máxima presión: “Los pibes hicieron un gran partido, estuvieron a la altura. Es muy bueno para los chicos, para los grandes, para todos. Es una victoria que nos hace bien a todos”.

Si bien sigue sin convertir, algo que sucedió por última vez en cancha de Chacarita Juniors, esta vez el delantero contribuyó con su oficio a obtener tres puntos más que importantes para preservar las esperanzas de llegar al Reducido.