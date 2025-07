Yllana dejaría de ser el DT de Colón tras el partido ante Mitre

La crisis en Colón ya no admite dilaciones. En medio de un presente deportivo desastroso, una dirigencia cuestionada y un clima social explosivo, el ciclo de Andrés Yllana como entrenador parece estar llegando a su fin. Salvo un giro inesperado, el DT dejará su cargo tras el partido que este martes a las 11 completará ante Mitre de Santiago del Estero, suspendido anoche por graves incidentes en el estadio Brigadier López.

El equipo perdía 1-0 cuando el encuentro fue interrumpido a los 34 minutos del segundo tiempo, en medio de una verdadera batalla en las tribunas: alambrados rotos, intentos de invasión al campo, enfrentamientos con la policía y un clima de caos generalizado que terminó por exponer todas las fallas de un club a la deriva.

Sin respuestas y sin respaldo

La derrota parcial ante Mitre fue la cuarta consecutiva para Colón, que navega sin rumbo en la Primera Nacional. Bajo el mando de Yllana, el equipo solo logró dos triunfos en todo el torneo, y su falta de reacción futbolística y anímica terminó de sentenciar su situación.

Según fuentes cercanas a la dirigencia, la decisión ya estaría tomada: Yllana dejará de ser el entrenador de Colón tras la reanudación del partido ante Mitre, más allá del resultado. La continuidad es insostenible y su salida, inminente.

Un club que se desmorona

El final del ciclo de Yllana es apenas una pieza más dentro de una crisis institucional que parece no tener fondo. La semana pasada se fue Iván Moreno y Fabianesi, hasta entonces director deportivo, y ahora se habla de posibles renuncias dentro de la Comisión Directiva. Víctor Godano, presidente del club, fue uno de los principales apuntados por los hinchas, que coparon la noche del lunes con banderas pidiendo su salida y cánticos al grito de “¡váyanse todos!”.

El vestuario, por su parte, también está golpeado. Sin líderes ni conducción, el plantel atraviesa un momento de incertidumbre total, al punto que algunos jugadores estarían analizando la posibilidad de rescindir sus contratos, preocupados por su seguridad y por el clima violento que se vive en el club.

El Brigadier, bajo la lupa

Como si fuera poco, Colón espera una fuerte sanción del Tribunal de Disciplina de AFA. El informe del árbitro Felipe Viola y de las fuerzas de seguridad será clave para determinar el castigo, que podría incluir la clausura del estadio, pérdida de puntos o quita de la localía.

Lo concreto es que la reanudación del partido ante Mitre no solo servirá para cerrar una fecha más: marcará, también, el final de un ciclo breve y fallido, el de Andrés Yllana, que no logró encontrarle el rumbo a un equipo sin alma. La bomba ya explotó. Ahora queda ver cómo se recogen los escombros.