Yllana, directo en Colón: "Hay mejoría, pero quizás es complicado verlo con estos resultados"

En conferencia, el DT Andrés Yllana no le escapó a la situación: "Tuvimos las mayores situaciones y ellos algunas pocas. Volvimos a tener el arco en cero y a medida que sumemos el equipo irá tomando más confianza. Claramente todavía no logramos ser vistosos".

• LEER MÁS: Colón y un empate con sabor a poco demostrando su falta de evolución

El DT también se refirió al mercado de pases y a la llegada de refuerzos: “Se está trabajando y charlando. Tenemos lo que queremos y a lo que apuntamos en el mercado. Los refuerzos nos darán más opciones. Por ejemplo, hoy (por este domingo) no teníamos un 9 para poner. No era momento para los jóvenes”. Además, explicó que la lesión de José Barreto obligó a cambiar rápidamente los planes: “Nos hizo cambiar rápido y nos tuvimos que adaptar. Creo que es un desgarro, pero habrá que esperar lo que digan los médicos”.

• LEER MÁS: Marcos Díaz, cara a cara con los plateístas de Colón luego del empate ante Estudiantes (BA)

Sobre el estilo de juego, Yllana mencionó que aún están puliendo detalles: “Las salidas desde abajo se trabajan, pero la presión alta complicó, además de que la cancha estaba rápida. Hubo cosas que salieron y otras no, pero saldrán más en la medida que ganemos en confianza. Cuando no andás en la mejor racha, la sensación es que estos empates no sirven”.

image.png Andrés Yllana analizó el momento de Colón.

Andrés Yllana, a fondo en Colón

Consultado por el rendimiento individual, puntualizó: “(Federico) Jourdan no está todavía para 90', porque viene de una lesión y queremos llevarlo de a poco para no volver a perderlo, pero (Zahuir) Yunis lo hizo muy bien. Hizo lo que le pedimos y tiene todavía mucho para aprender. Luego cambiamos nombres y retoques en el medio para tener un poco más de fútbol. Todo esto hizo mejor al equipo en el segundo tiempo”.

• LEER MÁS: Germán Conti, en la mira de Colón: ¿la negociación por Forneris puede sellar su regreso?

Sin querer dar nombres concretos, Yllana aseguró que la dirigencia ya está activa en el mercado: “No voy a dar nombres, pero la dirigencia ya está trabajando”.

• LEER MÁS: Colón y Racing negocian por Forneris, pero por ahora no hay acuerdo

Finalmente, hizo un balance del momento del equipo: “Mejoría hay, pero quizás es complicado verlo con estos resultados. No es malo ante un rival como este. Este equipo hace muchas cosas que antes no, y por ejemplo, en esta caso no perdió y tampoco recibió goles. Claramente nos faltó puntería, porque generamos muchas situaciones. Si hubiéramos ganado, la reflexión hubiera sido otra. No estoy contento, pero sí conforme”. Y cerró con una frase que refleja la presión del hincha sabalero: “Está claro que en todos lados los hinchas quieren ganar”.