Colón y un empate con sabor a poco demostrando su falta de evolución

Colón igualó 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires. El partido fue mal jugado y el resultado fue justo, dado que el Sabalero no logró imponer condiciones

Ahora vienen cuatro partidos consecutivos como local, en donde el Sabalero tendrá que mejorar y mucho para obtener resultados positivos. Y la dirigencia deberá acertar con los refuerzos para potenciar a un plantel que no reacciona.

Colón y un discreto primer tiempo

Los primeros minutos del partido entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires evidenciaron un desarrollo parejo, con algo de mayor posesión para el elenco visitante pero sin profundidad.

Pero a los 10' José Barreto picó por izquierda a buscar una pelota pero cayó e inmediatamente pidió el cambio, en lo que puede tratarse de una lesión en la rodilla.

Por ello, Andrés Yllana decidió el ingreso de Christian Bernardi en lugar de Barreto, con lo cual, Ignacio Lago se adelantó unos metros para acompañar a Emmanuel Gigliotti.

Pasaba poco frente a los arcos, el encuentro era disputado, friccionado, con ritmo, pero ambos equipos lograban neutralizarse y cuando tenían el balón les costaba progresar en ataque.

Pero a los 22' llegó la primera situación clara para abrir el marcador. Y fue para Estudiantes de Buenos Aires cuando Nicolás Ortiz ganó de cabeza luego de un tiro de esquina desde la izquierda y la pelota se fue al lado del caño derecho.

Y a los 23' respondió Colón, cuando Nicolás Talpone dentro del área alcanzó a cabecear en soledad y luego de un pique, el arquero Matías Budiño despejó la pelota hacia un costado.

A los 25' volvió a llegar el equipo visitante con una corrida por izquierda de Tomás Squie quien metió un centro atrás y Mateo Acosta remató débil y la pelota fue a las manos de Marcos Díaz.

En la jugada siguiente y nuevamente por vía áerea Estudiantes pudo abrir el marcador, pero el arquero sabalero controló en dos tiempos un cabezazo de Hugo Silva.

Era un poco más el elenco de Caseros, al menos en cuanto a la generación de situaciones de gol. A los 32' se aproximó Colón con un buen centro de Bernardi que Gigliotti no alcanzó a conectar de buena forma y apenas pudo cabecear desviado.

Todos corrían, metían y empujaban, pero pocos jugaban. Por eso el partido era discreto, con mucha intensidad, pero plagado de imprecisiones, en donde ninguno lograba imponer condiciones.

Por eso fue lógico el 0-0 con el que finalizó el primer tiempo. Si bien fue levemente superior el equipo visitante, tampoco hizo lo suficiente como para irse alos vestuarios ganando el partido.

Un segundo tiempo en donde Colón buscó más en ataque

Para el comienzo del segundo y buscando mayor presencia en ataque, Yllana decidió el ingreso de Federico Jourdan en lugar de Zahir Yunis, para que Nicolás Talpone vuelva a desempeñarse por el centro del campo.

Claramente en el primer tiempo a Colón le había falto profundidad en los metros finales y con Jourdan la intención era tratar de desnivelar por el carril derecho.

En esos primeros minutos del segundo tiempo Colón salió decidido a jugar en campo rival, presionando bien arriba y manejando la pelota. Con el ingreso de Jourdan, el equipo se mostraba más ambicioso.

De todos modos, el partido seguía siendo mal jugado, con los dos equipos errando pases y mostrando deficiencias a la hora de progresar en ataque.

A los 17' Colón llegó de contra y es que con Estudiantes volcado en ataque, el equipo sabalero con superioridad numérica no pudo aprovechar, ya que el remate de Federico Jourdan dentro del área rebotó en el defensor Ortiz.

Colón era más peligroso cuando tenía espacios y Estudiantes se adelantaba. Así a los 29' otra vez, en una corrida de Gigliotti, Jourdan metió un pase atrás y Talpone a la carrera remató por encima del horizontal.

A los 38' en un tiro libre ejecutado por Bernardi, Colón pudo anotar, pero Alan Forneris quien apareció por el segundo palo, terminó rematando desviado.

En el primer minuto de tiempo de descuento, Facundo Castet pasó al ataque con decisión, asistió a Gigliotti quien de zurda y dentro del área terminó remató por arriba del travesaño.

No hubo tiempo para más, Colón volvió a defeccionar y a sumar un punto que no le sirve. Se ubica en la 12° posición con 18 puntos y cinco por debajo del último clasificado al Reducido.

Pero más allá de las estadísticas que son preocupantes, lo más complicado pensando a futuro es el rendimiento del equipo. Colón no evoluciona, llegó Yllana, pero el equipo juega igual a cuando el DT era Ariel Pereyra.

Síntesis

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Oscar Garrido, 2-Nicolás Thaller, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 7-Nicolás Talpone, 5-Alan Forneris, 8-Zahir Yunis; 10-Ignacio Lago; 11-José Barreto y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Estudiantes (BA): 1-Matías Budiño; 4-Hugo Silva, 2-Jorge Benítez, 6-Nicolás Ortiz, 3-Franco Quinteros; 8-Franco Cáceres, 5-Santiago Briñone, 7-Gonzalo Berterame, 11-Tomás Squie; 10-Jorge Correa y 9-Mateo Acosta. DT: Andrés Montenegro.

Goles: No hubo.

Cambios: PT 12' Christian Bernardi x Barreto (C), ST 0' Federico Jourdan x Yunis (C), 6' Santiago Borges x Silva (E), 23' Agustín Paz x Berterame (E), Brian Farioli x Cáceres (E), 35' Darío Rostagno x Acosta (E), Bautista Degregorio x Correa (E), 43' Joel Soñora x Talpone (C),

Amonestados: Thaller (C),Briñone y Borges (E).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.