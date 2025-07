La postal menos pensada de El Bolsón: una temporada sin turistas y con una ocupación del 12%

La Cámara de Turismo de El Bolsón alertó por una crisis sin precedentes. La ocupación para vacaciones de invierno no supera el 12%. Reclaman ayuda al Estado

La Cámara de Turismo de El Bolsón reclamó mayor presencia del Estado en lo que respecta a la promoción institucional como destino vacacional, al informar que la ocupación promedio proyectada para los meses de julio y agosto no supera el 12%.

Una artesana posteó una foto de la plaza principal Pagano, en la que se despliega los sábados la tradicional feria, donde se aprecian apenas un par de personas paseando entre los puestos.

Refleja la crisis que está viviendo en esta temporada invernal 2025 el sector de turismo de una de las ciudades de la Patagonia argentina que viven del flujo interno de visitantes, la más importante de ellas, sita en la Comarca Andina del Paralelo 42, en el límite entre las provincias de Río Negro y Chubut.

La comarca andina

Concentradora de una gran variedad de servicios, constituye la puerta de entrada, integrada además por: Lago Puelo, El Manso, El Maitén, Cholila, El Hoyo y Epuyén.

El Bolsón, que siempre ha dependido más que nada del turismo interno, recibe estas perspectivas como devastadoras.

“Sin turismo, los restaurantes no trabajan, los remises no tienen pasajeros, y los alojamientos no contratan personal. Es una cadena que si se rompe afecta a toda la población”, declaró el titular de la cámara empresarial, Diego Cordero.

Y añadió que muchos alojamientos familiares ya están recurriendo a créditos para poder pagar servicios básicos como luz y gas.

Aunque muchos operadores están presentes en plataformas digitales y redes sociales, no logran convertir esa visibilidad en reservas efectivas.

Acuerdos de colaboración en el Bolsón

La Cámara de Turismo está impulsando acuerdos de colaboración con Coopetel –la cooperativa de obras y servicios públicos de El Bolsón– y el Cerro Perito Moreno, además de generar contenido propio para promoción.

Sin embargo, Cordero entiende que no resulta suficiente: “Todo esto son paliativos”.

El 2 de mayo último comenzó a funcionar oficialmente la Agencia de Turismo de Río Negro (Atur), con gestión mixta pública-privada.

Significa una luz de esperanza con el foco puesto ya en el verano 2025/26 y dando por perdida la temporada invernal.

“Nos va a permitir contar con herramientas de promoción y desarrollo que hoy no tenemos”, afirmó.