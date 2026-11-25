Con la confirmación de dos trimestres consecutivos de caída del PIB real, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó y defendió el rumbo económico de la administración libertaria aunque reconoció que “hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado" y que “hay gente que está mejor y gente que está peor”. Dijo que no le preocupa “en absoluto” la suba del dólar y descartó un “traslado” de esa suba a los precios domésticos

Luego de que el Indec confirmara que la Argentina entró en recesión técnica luego de dos trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto (PIB) real, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el dato duro y ratificó y defendió el rumbo económico de la administración libertaria.

Dijo que no le preocupa “en absoluto” la suba del dólar y señaló que el riesgo país es “por temor a que no esté (el presidente Javier) Milei”.

“Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado, pero hemos crecido”, aseveró Caputo en una entrevista mano a mano con el periodista Antonio Laje en A24.

“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó . señaló que “es más razonable” la metodología que se usa en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (Nber) que “tiene en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca”.

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Economía, números y segundo trimestre

"Cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%. Y el número de julio es claramente lo que se denomina un número «outlier» (valor atípico). Ahora estás mirando con el espejo retrovisor. Ya los números de agosto y septiembre son positivos, vamos a ver octubre y noviembre. octubre fue un mes de lluvias brutales. Septiembre ya deja un arrastre positivo para noviembre de 0,9%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que éstas sean las discusiones", justificó el ministro.

“Nosotros tenemos sectores en Argentina con muchísimas ventajas comparativas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho es haberle dado impulso a esos sectores”, sostuvo. Aunque: “Hay gente que está mejor y hay gente que está peor”.

Caputo planteó que uno de los principales desafíos del sector privado es adaptarse a un esquema distinto que priorice la inversión por sobre las estrategias de acumulación de mercadería para cubrirse de la inflación. “Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico”, graficó.

Sobre la reciente escalada del dólar, Caputo atribuyó la presión cambiaria a factores externos y sostuvo que la depreciación del peso argentino estuvo en línea con el comportamiento de la mayoría de las monedas emergentes.

La suba del dólar

“La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo”, explicó el ministro. En ese sentido, hizo referencia a las fuertes caídas de los mercados internacionales y señaló que, durante episodios de interrupción abrupta de los flujos de capital, conocidos como “sudden stop” (freno o paro repentino), los inversores tienden a refugiarse en la moneda estadounidense. “El dólar, en estos contextos que se denominan de «sudden stop» tiende a apreciarse. Y se apreció contra todas las monedas”, indicó.

Consultado sobre el riesgo de que la aceleración del tipo de cambio se traslade a los precios, el titular del Palacio de Hacienda descartó que esa dinámica comprometa el proceso de desinflación: “No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa. Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fijate que el «pass-through» (traspaso o traslado a precios) es cada vez menor”.

“Nosotros no convalidamos monetariamente esas cosas, entre otras cosas, porque no tenemos déficit. Entonces, todo eso hace que ese traslado sea muy menor”, explicó.

“Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, ratificó.

“Este modelo vino para quedarse si el presidente Milei reelige”, enfatizó.