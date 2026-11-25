El jefe de Gabinete repasó la situación económica y social que recibió la gestión libertaria, reivindicó las medidas adoptadas y cuestionó los pronósticos de la oposición.

Santilli defendió la gestión. El Jefe de Gabinete expuso ante el Senado los logros del gobierno de Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , realizó una férrea defensa de la gestión de Javier Milei durante su primer informe ante el Senado de la Nación. En su exposición, aseguró que el Presidente logró ordenar el país, destacó los resultados de las medidas implementadas y sostuvo que, pese a los pronósticos opositores, hoy tiene como objetivo la reelección.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al comenzar su presentación.

El funcionario se presentó desde las 15.20 para cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Estuvo acompañado por los vicejefes de Gabinete Ignacio Devitt y de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

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La herencia recibida y la defensa de la gestión

Durante la primera parte de su exposición, Santilli hizo un repaso de la situación que, según planteó, recibió la administración libertaria al asumir en diciembre de 2023. En ese sentido, recordó los niveles de inflación, las restricciones cambiarias y las dificultades económicas que atravesaba el país.

“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, sostuvo, en referencia al escenario previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

También recordó que el Presidente asumió con una inflación anual del 211% y describió aquella situación como “la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”.

“Éramos el hazmerreír del mundo: cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Eso recibió Milei y lo ordenó”, afirmó.

En esa línea, el jefe de Gabinete enumeró los compromisos que había asumido el mandatario y aseguró que fueron cumplidos. “Dijo que iba a ordenar las cuentas y las ordenó; dijo que iba a ordenar las calles y terminó con los piquetes. Dijo que iba a bajar la inflación, los impuestos y la pobreza y lo está haciendo todos los días”, manifestó.

Las críticas a la oposición y la reelección de Milei

Santilli también cuestionó los pronósticos que habían realizado distintos sectores opositores al inicio de la gestión libertaria. Según recordó, habían anticipado un estallido económico y social, una duración limitada del Gobierno y dificultades para aprobar leyes en el Congreso.

“Dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses, que le iban a tomar las calles”, señaló. También recordó que, desde la oposición, habían advertido que el Congreso no aprobaría iniciativas del Poder Ejecutivo.

En contraposición, el funcionario sostuvo: “No hubo estallido, hubo crecimiento; no se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.

De esta manera, el jefe de Gabinete utilizó su primera presentación ante la Cámara alta para respaldar el rumbo económico y político de la administración de Milei y defender los resultados que el oficialismo atribuye a sus primeros años de gestión.