La medida de reforma electoral reunió 43 votos positivos en la Cámara alta. Se aprobó la iniciativa que implementa la ficha limpia y modifica la veda electoral

Reforma electoral: el Gobierno festejó la suspensión de las Paso en el Senado y se aprobó ficha limpia

El gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma electoral, con la suspensión de las Paso en el Senado , que la Cámara alta sancionó este jueves. Hubo críticas de distintos sectores de la política. Con 43 votos a favor y 29 en contra , se aprobó la iniciativa que implementa la ficha limpia y modifica la veda electoral.

Acompañaron la suspensión de las Paso, además de los 21 de la LLA, los 10 senadores de la UCR, tres del PRO; 2 de Movimiento por Misiones, 2 de Provincias Unidas, 2 de Movere por Santa Cruz, y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut, y la Neuquinidad.

Media sanción para la reforma electoral: Suspensión de las PASO. Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre.Y todo esto, con 43 votos. https://t.co/hZUvRkGxSS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 26, 2026

La líder de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, destacó: "Media sanción para la reforma electoral" y precisó: "Suspensión de las PASO. Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre". "Y todo esto, con 43 votos", cerró.

SANTA FE| El Paraná bajó por cuarto día consecutivo y llegó a 5,74 metros en Santa Fe, pero continúan los operativos por la crecidahttps://t.co/b0BqPlY79F — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 26, 2026

Las críticas por la suspensión de las Paso

Las críticas estuvieron presentes, Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica y diputado por la ciudad de Buenos Aires, subrayó: "El Senado acaba de votar una reforma política a la medida de Milei" y afirmó: "Están tan desesperados y dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar el poder... ".

"Suspenden las PASO, eliminan el debate presidencial obligatorio para elecciones generales y meten el voto sabana adentro de la Boleta Única", señaló y en consecuencia, aseveró que "no hay un solo avance en esta reforma, es todo un retroceso".

"Las reglas electorales no se pueden cambiar según la conveniencia del gobierno de turno. Eso también es inseguridad jurídica y no tiene nada de republicano", finalizó.

El Senado acaba de votar una reforma política a la medida de Milei. Están tan desesperados y dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar el poder...Suspenden las PASO, eliminan el debate presidencial obligatorio para elecciones generales y meten el voto sabana adentro de la Boleta Única. No hay un solo avance en esta reforma, es todo un retroceso. Las reglas electorales no se pueden cambiar según la conveniencia del gobierno de turno. Eso también es inseguridad jurídica y no tiene nada de republicano. — maxi ferraro (@maxiferraro) November 26, 2026

Todos los cambios de la reforma política aprobada por el Senado

El oficialismo avanzó con la suspensión de las Paso para las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de 2027, aunque mantendrá vigente el régimen. Tras negociar con bloques dialoguistas, redujo de 79 a 25 los artículos de la iniciativa.

Ficha limpia

El proyecto cuenta con la incorporación del régimen de ficha limpia, que impedirá postularse a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, aun con recursos judiciales pendientes, como en el caso de Cristina Kirchner.

La inhabilitación será aplicable si la sentencia fue comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección y se extenderá hasta el cumplimiento de la pena o la revocación de la condena.

Boleta Única de Papel

La BUP incorporará en 2027 un casillero que permitirá votar por todos los candidatos de una misma agrupación con una sola marca. De todas formas, los electores podrán distribuir su voto entre distintas fuerzas políticas.

Colectoras

La iniciativa establece que una persona no podrá postularse simultáneamente por distintas agrupaciones ni para diferentes categorías de cargos electivos. El oficialismo cedió en este punto durante las negociaciones con sus socios del PRO para conseguir los votos que permitieran suspender las Paso.

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherir al régimen de simultaneidad electoral con una anticipación mínima de 90 días e incorporar las categorías locales a la Boleta Única de Papel cuando sus elecciones coincidan con las nacionales.

Recorte a la publicidad oficial

El tiempo de programación que los medios audiovisuales deberán ceder gratuitamente a las agrupaciones políticas para difundir sus propuestas se reducirá del 5 al 2,5 por ciento. La medida también modificará los plazos previstos para la publicidad de campaña.

Veda electoral recortada

La reforma elimina algunas restricciones vigentes durante las jornadas electorales. Podrán realizarse eventos culturales masivos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, en horarios pactados, y también se levantarían las limitaciones para los comercios que venden bebidas alcohólicas.

Chau debates

Se elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de la primera vuelta. Sin embargo, se mantendrá un único debate en caso de balotaje, que será organizado por la Cámara Nacional Electoral dentro de los diez días previos a la segunda vuelta.

Parlasur

Continuará suspendida la elección directa de los 43 representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. 24 serán designados por las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los otros 19 serán elegidos por el Congreso Nacional: 12 diputados y siete senadores, de acuerdo con la representación proporcional de los bloques y sin remuneración adicional.

Afiliaciones partidarias

La reforma habilitará la afiliación a partidos políticos por medios electrónicos, a través de mecanismos de validación biométrica de identidad administrados por la Justicia Electoral. La modalidad presencial continuará vigente.