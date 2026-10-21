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U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Más de un millón de personas hicieron fila virtual para conseguir tickets para los recitales del 23 y 25 de marzo de 2027. La banda irlandesa celebrará sus 50 años de trayectoria con dos conciertos y Beck como invitado especial.

21 de octubre 2026 · 14:51hs
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U2 agotó preventa. Más de un millón de personas esperaron entradas para los shows de 2027.

U2 agotó preventa. Más de un millón de personas esperaron entradas para los shows de 2027.

U2 desató una verdadera revolución entre sus fanáticos argentinos. La preventa de entradas para sus dos shows en el Estadio Monumental de River Plate se agotó en menos de dos horas, en medio de una demanda que superó el millón de personas en la fila virtual.

La banda irlandesa regresará al país después de casi una década para presentarse el 23 y el 25 de marzo de 2027, con producción de DF Entertainment y Beck como invitado especial. Los recitales formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira con la que el grupo celebrará sus cinco décadas de trayectoria.

El anuncio también despertó expectativa por la propuesta escénica y el repertorio de los conciertos, que recorrerán las canciones más emblemáticas de la historia de U2 e incluirán material de Carnaval de Luz, su anunciado nuevo álbum de estudio.

Cuándo comienza la venta general de entradas para U2 en River

Tras el furor de la preventa exclusiva para clientes Santander Visa, la venta general está prevista para este jueves 22 de octubre, a partir de las 10. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la plataforma oficial All Access.

Durante la preventa, los clientes de Santander Visa podían acceder al beneficio de seis cuotas sin interés. Para la venta general estarán habilitados todos los medios de pago, según la información difundida por la producción.

Quienes realicen la compra desde el exterior deberán consultar previamente con su banco o entidad emisora si necesitan autorizar operaciones internacionales, para evitar posibles rechazos durante el pago.

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Cuánto cuestan las entradas para U2 en River

La organización publicó el mapa de ubicaciones y los precios para las dos fechas en el estadio de Núñez. Los valores informados son los siguientes, a los que se deben sumar los cargos por servicio:

  • Red Zone: $700.000.

  • Pit / Golden Circle: $500.000.

  • Campo delantero: $355.000.

  • Campo general + Sívori B: $185.000.

  • Platea preferencial San Martín inferior, baja y media: $375.000.

  • Platea preferencial Belgrano inferior, baja y media: $375.000.

  • Platea alta San Martín: $145.000.

  • Platea alta Belgrano: $145.000.

  • Platea Sívori media sin numerar: $160.000.

  • General alta Sívori: $120.000.

Los precios corresponden a la información difundida para los recitales y no incluyen los cargos adicionales de la plataforma. La disponibilidad de cada sector puede variar según el avance de la venta.

U2 vuelve a la Argentina después de casi diez años

La última visita de U2 al país fue en octubre de 2017, cuando la banda se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, la gira que conmemoró los 30 años de uno de sus discos más importantes.

Ahora, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a encontrarse con el público argentino en dos noches que buscarán repasar los grandes hitos de su carrera y presentar una nueva etapa musical.

El regreso coincide con el 50° aniversario de la formación del grupo. La historia comenzó en 1976, cuando Larry Mullen Jr. publicó un aviso en la cartelera de su colegio, Mount Temple, en Dublín, para convocar músicos. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a aquella convocatoria y dieron los primeros pasos de una de las bandas más influyentes del rock internacional.

Carnaval de Luz, el nuevo álbum de U2

El regreso a los escenarios también estará acompañado por nueva música. Según el anuncio difundido por la banda, Carnaval de Luz será su decimosexto álbum de estudio y tiene previsto su lanzamiento para el 13 de noviembre de 2026.

El disco reúne doce canciones y marca el regreso del grupo con material de estudio completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017. Entre los adelantos mencionados figuran los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”.

El proyecto incluye colaboraciones con Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder, entre otros nombres vinculados a la producción y composición musical.

Con cinco décadas de trayectoria, U2 mantiene su lugar entre los grandes referentes del rock mundial. La expectativa generada por sus dos fechas en River confirma el interés que despierta su regreso a la Argentina, en una de las citas internacionales más esperadas del calendario musical de 2027.

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