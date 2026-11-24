Hilda Lizarazu, una de las voces femeninas más emblemáticas y respetadas del rock argentino, volverá a presentarse ante el público santafesino el próximo jueves 26 de noviembre a las 21 en Tribus Club de Arte. Como banda apertura estará Puchxs.
Hilda Lizarazu vuelve a Tribus: un viaje electropop entre clásicos y sus nuevas canciones
Hilda Lizarazu se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 26 de noviembre a las 21. Como banda apertura estará Puchxs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
Tras el éxito cosechado con su anterior proyecto de versiones líricas, la exlíder de Man Ray llega en un gran momento creativo para ofrecer un recital colmado de clásicos infaltables que marcaron generaciones. La gran novedad de la noche será la interpretación en vivo de las canciones de su flamante disco solista "La Impostora", que se editará en julio de este año.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
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