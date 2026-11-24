Hilda Lizarazu se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 26 de noviembre a las 21. Como banda apertura estará Puchxs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Hilda Lizarazu , una de las voces femeninas más emblemáticas y respetadas del rock argentino, volverá a presentarse ante el público santafesino el próximo jueves 26 de noviembre a las 21 en Tribus Club de Arte. Como banda apertura estará Puchxs.

Tras el éxito cosechado con su anterior proyecto de versiones líricas, la exlíder de Man Ray llega en un gran momento creativo para ofrecer un recital colmado de clásicos infaltables que marcaron generaciones. La gran novedad de la noche será la interpretación en vivo de las canciones de su flamante disco solista "La Impostora", que se editará en julio de este año.