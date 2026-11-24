Nonpalidece regresa a Tribus festejando 30 años de historia Nonpalidece se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 27 de noviembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus. 24 de noviembre 2026 · 10:20hs

gentileza Nonpalidece regresa a Tribus festejando 30 años de historia

Nonpalidece celebra tres décadas de trayectoria. Para conmemorar este hito, la banda emprenderá una gran gira por Latinoamérica, llevando su música y su mensaje a los escenarios más importantes de la región junto al público que la acompañó durante estos 30 años. A Santa Fe llegará este viernes 27 de noviembre a las 21 para brindar su show en Tribus Club de Arte.

La gira aniversario será una celebración de su música, su recorrido y, sobre todo, del vínculo inquebrantable con varias generaciones que hicieron de sus canciones la banda sonora de sus vidas. Treinta años después, Nonpalidece sigue llevando el reggae latinoamericano a lo más alto, con la misma convicción del primer día y la mirada puesta en el futuro.