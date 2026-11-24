Nonpalidece celebra tres décadas de trayectoria. Para conmemorar este hito, la banda emprenderá una gran gira por Latinoamérica, llevando su música y su mensaje a los escenarios más importantes de la región junto al público que la acompañó durante estos 30 años. A Santa Fe llegará este viernes 27 de noviembre a las 21 para brindar su show en Tribus Club de Arte.
Nonpalidece regresa a Tribus festejando 30 años de historia
Nonpalidece se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 27 de noviembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
La gira aniversario será una celebración de su música, su recorrido y, sobre todo, del vínculo inquebrantable con varias generaciones que hicieron de sus canciones la banda sonora de sus vidas. Treinta años después, Nonpalidece sigue llevando el reggae latinoamericano a lo más alto, con la misma convicción del primer día y la mirada puesta en el futuro.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
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