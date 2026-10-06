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"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

The King: Michael Jackson Live Experience se presentará en HUB el sábado 10 de octubre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

6 de octubre 2026 · 09:41hs
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The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

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"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

“The King – Michael Jackson Live Experience”, un espectáculo internacional encabezado por Leo Blanco, propone mucho más que un tradicional tributo al Rey del Pop.

La propuesta parte de una pregunta: ¿cómo sería un show de Michael Jackson si se produjera hoy, en 2026? A partir de esa idea, Blanco y su equipo construyeron un espectáculo que combina música, teatro, danza, acrobacia y una puesta visual de gran despliegue.

Cada canción funciona como una historia en sí misma. El espectáculo incluye 14 cambios de vestuario y siete artistas en escena, entre bailarines, actores y acróbatas, que acompañan a Blanco en distintos escenarios y universos inspirados en el imaginario de Michael Jackson.

Militares futuristas, gánsters y zombies forman parte de una puesta pensada para convertir cada tema en una experiencia diferente y ofrecer al público un show que va más allá del clásico formato de tributo musical.

Puntos de venta

  • Tribus Club de Arte: República de Siria 3572

  • NEXON Peatonal Santa Fe: San Martín 2637

  • NEXON Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle 6780

  • NEXON Santo Tomé: Av. 7 de Marzo 2091

  • NEXON Blas Parera: Av. Blas Parera 6980

  • NEXON Paraná: Urquiza 1031

  • Terco Tour Paraná: 25 de Mayo 453

  • Draxxxo Esperanza: 25 de Mayo 1446

  • Toselli Hogar Rafaela: Blvd. Lehmann 359

Entradas online y venta telefónica

Online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica: 0342-155-764161

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