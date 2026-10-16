Balaceras, usurpaciones y ataques a policías: condenaron a un miembro de una banda que disputaba territorios en el noroeste de Santa Fe

Antonio Basilio García, de 23 años, fue sentenciado por integrar una asociación ilícita que disputaba el control territorial en los barrios La Loma, Escarafía y Santo Domingo. También reconoció su responsabilidad en una balacera contra policías ocurrida en diciembre de 2023, después del homicidio de Lorena Orduña.

Un joven de 23 años, identificado como Antonio Basilio García , fue condenado a cinco años de prisión por integrar una asociación ilícita que operaba en barrios del noroeste de la ciudad de Santa Fe y que, según la investigación, buscaba controlar el territorio mediante balaceras, usurpaciones y otros delitos .

La sentencia fue impuesta por el juez Gustavo Urdiales en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza , quien indicó que el expediente continúa abierto respecto de otras personas involucradas en la organización, entre ellas un hombre identificado por las iniciales ICM, imputado como presunto jefe de la banda.

Disputas territoriales y otros delitos

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre septiembre y diciembre de 2023, Basilio García y al menos otras siete personas integraron una asociación ilícita que actuaba de manera estable y organizada en los barrios La Loma, Escarafía y Santo Domingo.

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Según explicó la fiscal, el grupo realizaba balaceras y usurpaciones con el objetivo de intimidar a organizaciones rivales y consolidar su control territorial.

La investigación también atribuyó a sus integrantes el robo de motocicletas, que luego eran utilizadas para cometer otros delitos, vendidas a terceros o devueltas a sus propietarios a cambio de dinero. Además, la organización obtenía ingresos mediante la comercialización ilegal de armas, municiones y estupefacientes.

La balacera contra policías tras el homicidio de Lorena Orduña

Uno de los hechos por los que fue condenado García ocurrió el martes 26 de diciembre de 2023, al mediodía, poco después del homicidio de Lorena Orduña, pareja del hombre señalado como líder de la organización criminal. La mujer murió durante un ataque que, según la investigación, estaba dirigido contra él.

Urquiza sostuvo que García, el hombre identificado como ICM y otro integrante de la banda que ya fue condenado, Mariano Escobar Crivelli, se trasladaron en un automóvil hasta una vivienda ubicada en Risso al 4100, a pocos metros del lugar donde Orduña había sido asesinada.

Desde el vehículo, los tres efectuaron disparos contra el inmueble, pese a que sabían que había personas en su interior, de acuerdo con la reconstrucción fiscal.

Luego continuaron por calle Risso hasta avenida Peñaloza y, al llegar a la esquina de Alberti, advirtieron que un móvil policial los seguía con las sirenas y las balizas encendidas.

En lugar de detenerse, siguieron la marcha, cruzaron Blas Parera y, en la zona de las vías ferroviarias, dispararon contra el vehículo policial.

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La persecución continuó hasta las inmediaciones de Servando Bayo y Alberti, donde el automóvil de los sospechosos chocó contra el móvil policial y terminó en una cuneta. Según la fiscal, los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie en distintas direcciones para evitar ser detenidos.

El allanamiento y el secuestro de un arma

Meses después, Basilio García y Elías Julián Zapata, otro integrante de la organización que también fue condenado, fueron localizados durante un allanamiento en una vivienda de Risso al 5700, donde residían.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron una carabina calibre .22 y cuatro cartuchos del mismo calibre. El juez dispuso la destrucción del material incautado.

Los delitos reconocidos en el juicio abreviado

En el proceso, Basilio García reconoció su responsabilidad penal como miembro de una asociación ilícita y como coautor de los delitos de abuso de arma, atentado contra la autoridad agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil.

El atentado contra la autoridad fue considerado agravado por haberse cometido con armas y con la participación de tres personas. El acusado y su abogado defensor aceptaron los términos del procedimiento abreviado que derivó en la condena a cinco años de prisión.

La fiscal Urquiza señaló que la investigación continúa respecto de otros presuntos integrantes de la organización, incluido el hombre señalado como jefe, por lo que aún quedan actuaciones judiciales pendientes en la causa.