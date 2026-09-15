Dos sicarios fueron condenados a 28 y 18 años por un crimen al voleo y dos balaceras ocurridos en Rosario en 2023

Lautaro Román Núñez fue responsabilizado por el homicidio de Laureano Cardozo, asesinado en 2023 cuando salió a pasear a su perra. Roberto Chapire también fue condenado por los ataques a dos dependencias policiales ocurridos una semana después.

Laureano Cardozo, víctima de un asesinato al azar ocurrido en medio de una semana violenta en agosto de 2023.

Un tribunal de Rosario condenó este martes a Lautaro Román Núñez y Roberto Chapire a 28 y 18 años de prisión , respectivamente, por una serie de hechos violentos ocurridos en agosto de 2023.

El caso incluyó el homicidio de Laureano Cardozo, un joven de 23 años que fue baleado cuando salió de su casa a pasear a su perra , y dos ataques a tiros contra dependencias policiales de la zona sur de Rosario.

El fallo fue dictado en el Centro de Justicia Penal por los jueces Lisandro Artacho, Paola Aguirre y Dolores Aguirre Guarrochena. La fiscal Laura Riccardo había solicitado penas de 32 años para Núñez y 25 para Chapire.

La investigación permitió reconstruir una secuencia que comenzó con el asesinato de Cardozo y continuó, una semana después, con dos balaceras contra edificios policiales. En las escenas de los ataques fueron encontrados carteles con amenazas dirigidas a un fiscal y a integrantes de una facción de Los Monos.

El crimen de Cardozo

El primero de los hechos ocurrió el 18 de agosto de 2023, alrededor de las 21.15, en Flammarion al 5100, en Rosario.

Laureano Cardozo, de 23 años, salió de su vivienda para pasear a su perra. En ese momento, desde un Fiat Uno blanco que circulaba por la cuadra, varios hombres efectuaron al menos tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en una de las manos del joven y otro en el pecho. Cardozo murió como consecuencia de las heridas.

Desde el comienzo, su familia sostuvo que el joven no tenía problemas con nadie y era ajeno a cualquier disputa entre bandas. La investigación consideró que se trató de un asesinato al azar.

El auto utilizado por los atacantes había sido robado el día anterior, cuando estaba estacionado en 9 de Julio al 100. Después del homicidio fue abandonado y los investigadores encontraron en su interior una huella de Lautaro Núñez, en la parte interna de la ventanilla delantera del acompañante.

Ese rastro fue una de las principales evidencias utilizadas para vincularlo con el crimen.

Dos ataques contra dependencias policiales

Siete días después del asesinato de Cardozo se produjo otra secuencia de violencia.

El 25 de agosto de 2023, cerca de las 19, dos personas llegaron en una moto hasta la sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal, ubicada en Lamadrid al 400, y efectuaron varios disparos contra el frente del edificio.

Antes de escapar, dejaron un cartel de cartón con amenazas dirigidas al fiscal Matías Edery y a integrantes de una facción de Los Monos.

El mensaje advertía que, si continuaban los ataques contra determinados integrantes de la organización, comenzarían a matar policías, jueces y fiscales.

Los investigadores determinaron que los atacantes se movilizaban en una moto Guerrero 150. Las cámaras de seguridad permitieron detectar una característica particular: el asiento tenía una rotura en la cuerina.

Cinco días después, durante un allanamiento en una vivienda de bulevar Seguí al 200, fue encontrada una moto que coincidía con esas características. El rodado quedó vinculado a Roberto Chapire.

La segunda balacera

Minutos después del ataque contra la sede de la AIC, los agresores se dirigieron hacia avenida Grandoli y Doctor Riva.

Según la investigación, Chapire conducía la moto mientras Núñez efectuaba disparos contra el destacamento policial conocido como El Tanque. En el lugar también dejaron otro cartel intimidatorio.

Uno de los disparos alcanzó a David Rodrigo Obregón, un trabajador que se encontraba en una parada de colectivos. El hombre recibió un impacto en la zona abdominal y quedó gravemente herido.

Las imágenes de las cámaras, la moto secuestrada y las comunicaciones telefónicas fueron parte de las evidencias que permitieron avanzar sobre la participación de ambos acusados en los ataques.

Las penas

Roberto Chapire fue condenado a 18 años de prisión efectiva. El tribunal lo consideró responsable, entre otros delitos, de la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra, amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, daño calificado, intimidación pública y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

En tanto, Lautaro Román Núñez recibió una pena de 28 años de prisión efectiva. Fue condenado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Laureano Cardozo y por la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra.

También fue responsabilizado por su participación en los dos ataques contra dependencias policiales, las amenazas y la tentativa de homicidio de Obregón.

El juicio permitió establecer así las responsabilidades por una serie de hechos ocurridos en Rosario durante agosto de 2023, que tuvieron como víctima fatal a un joven que había salido a pasear a su mascota y que luego continuaron con ataques armados contra dependencias policiales.