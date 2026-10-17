Condenaron a cuatro años y medio de prisión a un hombre que amenazó con incendiar la casa de su expareja en un pueblo santafesino

Juan Carlos Núñez, de 44 años, fue condenado por amenazar a su expareja, ingresar sin autorización a su vivienda y desobedecer una restricción judicial. La pena se unificó con una condena anterior y fue declarado reincidente.

Condena judicial. Juan Carlos Núñez fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión en San Gregorio.

Un hombre de 44 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su expareja en San Gregorio , localidad del departamento General López, en el sur de Santa Fe.

Se trata de Juan Carlos Núñez, quien fue declarado reincidente. La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Rufino.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el proceso. La pena impuesta surgió de la unificación de la sanción correspondiente a los hechos investigados con una condena anterior que el hombre todavía no había terminado de cumplir.

Ingresó a la casa de su expareja pese a una restricción judicial

Según explicó la fiscal Florit, el viernes 26 de diciembre de 2025, Núñez ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja a través de una ventana.

La funcionaria señaló que el episodio generó temor en la mujer, debido a que el hombre previamente la había amenazado con prender fuego el inmueble.

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Además, al entrar a la casa, Núñez incumplió una prohibición de contacto y acercamiento que había sido dispuesta dos días antes, en respuesta a episodios previos de violencia de género.

Cuando advirtió la presencia de su expareja, la mujer abandonó la vivienda y buscó refugio en una casa cercana. Desde allí solicitó la intervención policial.

Minutos después, el hombre fue aprehendido por el personal policial que acudió al lugar.

Reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado

En el marco del procedimiento abreviado, Núñez reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de amenazas, violación de domicilio y desobediencia de un mandato judicial.

Tanto el acusado como su abogado defensor aceptaron la calificación legal propuesta por la Fiscalía, la pena única acordada y la resolución del caso mediante esta modalidad procesal.

La jueza Garini dispuso la condena de cuatro años y seis meses de prisión y declaró reincidente al acusado, al considerar la existencia de una condena anterior que aún no había terminado de cumplir.

Por su parte, la víctima fue informada sobre el avance de la investigación y el resultado del proceso judicial, y manifestó su conformidad con lo resuelto.

La sentencia cierra el proceso abreviado por estos hechos, que tuvieron como escenario la localidad de San Gregorio y estuvieron vinculados con el incumplimiento de medidas judiciales de protección en un contexto de violencia de género.