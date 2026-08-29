Gendarmería allanó cárceles al investigar una organización criminal de lavado de activos en el sur santafesino

Un operativo desplegado en Venado Tuerto, Murphy y Zavalla, y en unidades del Servicio Penitenciario Federal, permitió el secuestro de dinero en efectivo, divisas, documentación, dispositivos electrónicos y automotores vinculados a la maniobra investigada.

Esta semana, en las localidades santafesinas de Venado Tuerto, Murphy y Zavalla, y en unidades penitenciarias federales, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ejecutaron trece órdenes de allanamiento y registro de inmuebles, junto con requisas en celdas de complejos penitenciarios federales, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Durante los procedimientos, los oficiales y suboficiales secuestraron dinero en efectivo —en moneda nacional y dólares estadounidenses—, chequeras, teléfonos celulares, computadoras, balanzas de precisión, máquinas cuenta billetes y automotores, elementos considerados de alto valor probatorio para la causa. Asimismo, incautaron documentación de interés para la investigación penal en curso, que vincularía a la organización con maniobras compatibles con el presunto lavado de activos.

La investigación

La pesquisa, iniciada en abril de este año, fue llevada adelante por la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos «Rosario», en conjunto con la Unidad de Investigaciones Antidrogas «Rosario». A partir de distintas técnicas de reunión de información y de análisis patrimonial, los investigadores avanzaron sobre una estructura que operaba en Venado Tuerto, Murphy y Zavalla en los departamentos Rosario y General López en el sur de provincia de Santa Fe

Las órdenes de allanamiento se cumplieron sobre inmuebles de esas tres localidades. A ellas se sumaron requisas en tres celdas de los Complejos Penitenciarios U1 y U6, y en una unidad residencial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Senillosa, provincia de Neuquén. Las medidas se desplegaron con la intervención de distintas unidades de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dependientes de la Agrupación XV «Rosario».

El material secuestrado será analizado por los investigadores a fin de profundizar las líneas de la pesquisa. Las actuaciones continúan en desarrollo y no se descarta la realización de nuevas medidas en Venado Tuerto y zonas aledañas, todas ellas vinculadas a la causa judicial.

Lavado de activos

Intervinieron en el despliegue la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos «Rosario», la Unidad de Investigaciones Antidrogas «Rosario», la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Rosario» y unidades dependientes de la Agrupación XV «Rosario», todas de Gendarmería Nacional Argentina.

El material secuestrado será analizado por los investigadores a fin de profundizar las líneas de la pesquisa. Las actuaciones continúan en desarrollo y no se descarta la realización de nuevas medidas en Venado Tuerto y zonas aledañas, todas ellas vinculadas a la causa judicial.