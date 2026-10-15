Brizuela, de 32 años, fue condenado a tres años y siete meses de prisión, mientras que García Romano, de 31, y Rolandi Aragon, de 26, recibieron tres años y seis meses cada uno.

Condenaron a tres cordobeses integrantes de una banda que cometía escruches en Santa Fe: deberán pagar US$ 20.000 cada uno

Otros tres hombres fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer escruches en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Se trata de Jonathan Ezequiel Brizuela, Guillermo Aín García Romano y Pablo Rafael Rolandi Aragon, quienes recibieron penas de prisión de cumplimiento efectivo y deberán entregar 20.000 dólares cada uno para resarcir a las víctimas.

Brizuela, de 32 años, fue condenado a tres años y siete meses de prisión, mientras que García Romano, de 31, y Rolandi Aragon, de 26, recibieron tres años y seis meses cada uno. Los tres fueron declarados reincidentes por contar con antecedentes penales condenatorios.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Urdiales en un juicio abreviado realizado este jueves en los tribunales de la capital provincial.

Los condenados se suman a Dante Leonardo Monserrat y William Nahuel Ibañez Díaz, otros dos integrantes del grupo delictivo que recibieron sus condenas el martes pasado, también mediante un juicio abreviado. En total, los cinco deberán realizar reparaciones económicas por 102.000 dólares.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las audiencias.

Robos planificados

Urquiza indicó que, al menos entre septiembre y diciembre de 2024, el grupo criminal funcionó de manera estable, permanente y organizada para planificar y ejecutar robos y otros delitos contra la propiedad.

Según explicó la fiscal, la asociación ilícita se dedicaba a forzar autos y camionetas de diferentes modelos de una misma marca automotriz, ya que contaba con medios para vulnerar sus sistemas de seguridad.

Los autores materiales sustraían de los vehículos juegos de llaves y documentación en la que figuraban los domicilios de las víctimas. Luego se dirigían a esas direcciones para cometer escruches.

La fiscal señaló que los integrantes solían actuar de noche, en las inmediaciones de locales gastronómicos de la zona céntrica de Santa Fe. Si bien la mayoría de los domicilios en los que robaron estaban en la capital provincial, uno de los hechos ocurrió en Santo Tomé.

Entre los elementos sustraídos había joyas, dinero en efectivo en pesos, dólares, euros y reales, perfumes, prendas de vestir, calzado, computadoras, una consola de juegos y un equipo de videovigilancia, entre otros objetos de valor.

Los delitos por los que fueron condenados

Los tres hombres reconocieron su responsabilidad penal como miembros de una asociación ilícita y coautores de distintos delitos contra la propiedad.

Las condenas incluyeron robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, hurto calificado por el uso de llave falsa u otro instrumento semejante y hurto calificado por la utilización de una llave previamente sustraída, tanto en hechos consumados como en grado de tentativa.

Junto con su abogado defensor, los tres aceptaron la calificación legal de los hechos, las penas impuestas y la realización del juicio abreviado.