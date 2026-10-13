La muerte de Omar Bonacci: imputaron al agresor y quedó en libertad mientras esperan los resultados de la autopsia

Marcelo Ezequiel A., de 35 años, fue acusado de homicidio preterintencional por la muerte del exdirigente de Colón, ocurrida tras una discusión de tránsito en Santo Tomé. El fiscal Gonzalo Iglesias confirmó que la causa de muerte aún no está determinada.

Imputación por homicidio. Marcelo Ezequiel A. fue imputado por homicidio preterintencional en la muerte de Omar Bonacci.

El hombre de 35 años detenido por la muerte de Omar Bonacci , el exdirigente de Colón de 73 años que falleció tras una discusión de tránsito en Santo Tomé, fue imputado este martes en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe y recuperó la libertad bajo una serie de medidas de conducta.

El fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad Especial de Homicidios, le atribuyó a Marcelo Ezequiel A. el delito de homicidio preterintencional , al considerar que la agresión tuvo como finalidad provocar un daño físico, pero terminó con la muerte de la víctima. La figura contempla una pena de uno a tres años de prisión.

Tras la audiencia, el funcionario judicial aclaró que todavía no se pudo establecer la causa de muerte de Bonacci y que la investigación continuará con estudios médicos complementarios y peritajes sobre teléfonos celulares.

Qué se sabe sobre la imputación

De acuerdo con la atribución fiscal, el imputado agredió al exdirigente sabalero con un golpe de puño y una patada, en el marco de una discusión originada por una maniobra de tránsito. La víctima cayó sobre la cinta asfáltica y murió en el lugar.

Iglesias explicó que el homicidio preterintencional se configura cuando una persona actúa con intención de causar una lesión o un daño en el cuerpo o en la salud de otra, sin buscar su muerte, pero el resultado de la agresión termina siendo fatal.

“Lo que se atribuyó concretamente es un homicidio preterintencional, una figura que básicamente consiste en que quien, con intención de causar un daño en la salud o en el cuerpo, y mediante un medio que no debiera razonablemente ocasionar la muerte, produce el fallecimiento de la víctima”, sostuvo el fiscal.

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En ese sentido, remarcó que la calificación asignada no contempla una intención directa de matar. También señaló que el encuadre legal podría haber sido diferente si se hubiera utilizado un elemento que revelara una intención homicida.

La escala penal prevista para este delito es de uno a tres años de prisión.

La causa de muerte todavía no está determinada

Uno de los puntos que resta esclarecer es la causa médica del fallecimiento de Bonacci. Iglesias confirmó que, hasta el momento de la audiencia, no había sido posible establecerla de manera concluyente.

El fiscal explicó que se esperan los resultados de los informes complementarios de autopsia, toxicología, anatomopatología e histopatología, que permitirán profundizar el análisis de las circunstancias de la muerte y corroborar o ratificar las conclusiones médicas.

Además, se encuentran en trámite peritajes sobre dispositivos de telefonía celular pertenecientes al imputado y a su pareja. Según precisó Iglesias, esas medidas requieren tiempo tanto para su realización como para el análisis posterior.

La investigación, por lo tanto, continuará con el objetivo de reunir los elementos necesarios para precisar cómo se produjo el desenlace fatal.

Recuperó la libertad, pero deberá cumplir restricciones

Luego de la imputación, el acusado recuperó la libertad bajo estrictas medidas no privativas de la libertad acordadas en el marco del proceso judicial.

Entre las condiciones dispuestas se encuentran la obligación de constituir domicilio, la prohibición de abandonar la provincia y restricciones de contacto con los familiares de Bonacci y con los testigos que declararon en la causa.

Las prohibiciones comprenden cualquier tipo de comunicación, ya sea de manera personal, por medio de terceros o a través de dispositivos tecnológicos.

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El fiscal destacó que mantuvo reuniones con el núcleo familiar de la víctima durante el fin de semana para mantenerlos informados sobre el avance del caso y explicarles las implicancias de la calificación legal adoptada.

Iglesias señaló que la investigación todavía requiere profundizar distintas medidas y que la decisión sobre la situación procesal del imputado se tomó teniendo en cuenta tanto la calificación atribuida como las circunstancias que restan esclarecer.

Cómo fue la discusión que terminó con la muerte de Bonacci

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21, en la intersección de la avenida 7 de Marzo y calle Moreno, en una zona comercial de Santo Tomé.

Según la reconstrucción inicial, Bonacci circulaba en un Toyota Yaris cuando coincidió en el tránsito con un motociclista de 35 años que conducía una Motomel Blitz. Una maniobra derivó en un intercambio de insultos que escaló hasta una agresión física.

En ese contexto, el motociclista habría golpeado a Bonacci en el rostro. El exdirigente de Colón cayó sobre la calzada y no volvió a levantarse.

Los testigos alertaron al 911 y, minutos después, llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, que constataron el fallecimiento del hombre de 73 años en el lugar.

El motociclista fue aprehendido y permaneció detenido hasta la audiencia de imputación, tras la cual recuperó la libertad con restricciones mientras la Fiscalía continúa con la investigación.