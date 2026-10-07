Tragedia vial y de violencia en Santo Tomé: un testigo presencial reveló detalles del golpe mortal a Bonacci, exdirigente de Colón

El hecho ocurrió sobre avenida 7 de Marzo al 2.300. Según el relato de un vecino que presenció la secuencia, el exdirigente de Colón de 72 años cruzó su auto para increpar al motociclista de 35 años, quien le propinó un golpe de puño en el rostro que le causó la muerte instantánea al caer al asfalto. El sospechoso permanece aprehendido mientras la Justicia reconstruye la mecánica del homicidio.

El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé

La conmoción por la trágica muerte en Santo Tomé de Omar Bonacci , de 72 años, suma un testimonio clave que aporta un giro en la reconstrucción del hecho. El reconocido vecino santotomesino y extesorero del Club Atlético Colón perdió la vida este lunes por la noche tras una acalorada discusión de tránsito que derivó en una agresión física mortal sobre avenida 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, a solo una cuadra de su domicilio.

Un testigo directo que presenció la discusión desde la vía pública brindó su declaración ante la prensa local, ofreciendo precisiones sobre la mecánica del enfrentamiento que contradicen los primeros trascendidos del parte policial de la Comisaría 12.

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"El auto lo cruza en la calle para frenar al de la moto. El señor baja y se ve que reacciona... El de la moto le dio un solo golpe, una piña en el rostro. Cae, se golpea contra el piso y de ese mismo golpe no se levantó más", subrayó el vecino y testigo presencial del hecho.

Golpe de puño vs. patada: las discrepancias con la información policial

El relato del testigo aportó elementos sustanciales para la causa judicial que encabeza la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Mecánica del ataque: frente al adelanto policial que refería una supuesta patada, el vecino fue enfático al remarcar que se trató de un único golpe de puño en la cara. A raíz del impacto, Bonacci cayó desplomado de espaldas e impactó fuertemente su cabeza contra la cinta asfáltica.

Aprehensión en la escena: el conductor de la motocicleta Motomel Blitz, identificado como M. A., de 35 años, fue aprehendido en el lugar por efectivos policiales y puesto a disposición de la Justicia.

Diferencias de horario y ubicación: el testigo situó la contienda verbal alrededor de las 20:50 a 21:00 horas, mientras que la primera actuación policial consignó erróneamente las 22:20 en la intersección de 7 de Marzo y Buenos Aires (tres cuadras al este del punto real).

Quién era Omar Bonacci: conmoción en el ámbito deportivo y santotomesino

La muerte de Bonacci generó un profundo pesar tanto en la comunidad de Santo Tomé como en el ámbito futbolístico de la región. El hombre de 72 años contaba con una extensa trayectoria en la gestión deportiva:

Gestión en Colón: tuvo un rol protagónico como tesorero del Club Atlético Colón durante la primera comisión directiva encabezada por la fórmula Eduardo "Lalo" Vega y Víctor Francisco Godano.

Dirigente del ascenso: fue uno de los directivos que gestionó la ingeniería económica del club durante la campaña que culminó con el histórico retorno a Primera División en diciembre de 2014.

Pesar comunitario: vecino histórico de la zona de avenida 7 de Marzo, su fallecimiento tras una discusión de tránsito despertó encendidos reclamos de justicia e inseguridad en la ciudad.