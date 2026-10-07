Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Tragedia vial y de violencia en Santo Tomé: un testigo presencial reveló detalles del golpe mortal a Bonacci, exdirigente de Colón

El hecho ocurrió sobre avenida 7 de Marzo al 2.300. Según el relato de un vecino que presenció la secuencia, el exdirigente de Colón de 72 años cruzó su auto para increpar al motociclista de 35 años, quien le propinó un golpe de puño en el rostro que le causó la muerte instantánea al caer al asfalto. El sospechoso permanece aprehendido mientras la Justicia reconstruye la mecánica del homicidio.

7 de octubre 2026 · 11:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

gentileza

El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

La conmoción por la trágica muerte en Santo Tomé de Omar Bonacci, de 72 años, suma un testimonio clave que aporta un giro en la reconstrucción del hecho. El reconocido vecino santotomesino y extesorero del Club Atlético Colón perdió la vida este lunes por la noche tras una acalorada discusión de tránsito que derivó en una agresión física mortal sobre avenida 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno, a solo una cuadra de su domicilio.

Un testigo directo que presenció la discusión desde la vía pública brindó su declaración ante la prensa local, ofreciendo precisiones sobre la mecánica del enfrentamiento que contradicen los primeros trascendidos del parte policial de la Comisaría 12.

View this post on Instagram

LEER MÁS: Santo Tomé: detuvieron a un motociclista por la muerte de un automovilista tras una pelea

"El auto lo cruza en la calle para frenar al de la moto. El señor baja y se ve que reacciona... El de la moto le dio un solo golpe, una piña en el rostro. Cae, se golpea contra el piso y de ese mismo golpe no se levantó más", subrayó el vecino y testigo presencial del hecho.

Golpe de puño vs. patada: las discrepancias con la información policial

El relato del testigo aportó elementos sustanciales para la causa judicial que encabeza la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Mecánica del ataque: frente al adelanto policial que refería una supuesta patada, el vecino fue enfático al remarcar que se trató de un único golpe de puño en la cara. A raíz del impacto, Bonacci cayó desplomado de espaldas e impactó fuertemente su cabeza contra la cinta asfáltica.

Aprehensión en la escena: el conductor de la motocicleta Motomel Blitz, identificado como M. A., de 35 años, fue aprehendido en el lugar por efectivos policiales y puesto a disposición de la Justicia.

Diferencias de horario y ubicación: el testigo situó la contienda verbal alrededor de las 20:50 a 21:00 horas, mientras que la primera actuación policial consignó erróneamente las 22:20 en la intersección de 7 de Marzo y Buenos Aires (tres cuadras al este del punto real).

Quién era Omar Bonacci: conmoción en el ámbito deportivo y santotomesino

La muerte de Bonacci generó un profundo pesar tanto en la comunidad de Santo Tomé como en el ámbito futbolístico de la región. El hombre de 72 años contaba con una extensa trayectoria en la gestión deportiva:

Gestión en Colón: tuvo un rol protagónico como tesorero del Club Atlético Colón durante la primera comisión directiva encabezada por la fórmula Eduardo "Lalo" Vega y Víctor Francisco Godano.

Dirigente del ascenso: fue uno de los directivos que gestionó la ingeniería económica del club durante la campaña que culminó con el histórico retorno a Primera División en diciembre de 2014.

Pesar comunitario: vecino histórico de la zona de avenida 7 de Marzo, su fallecimiento tras una discusión de tránsito despertó encendidos reclamos de justicia e inseguridad en la ciudad.

Santo Tomé Tragedia Omar Bonacci
Noticias relacionadas
Traspaso del agua en Santo Tomé: el PJ cruzó al intendente Weiss Ackerley y exigió mayores controles antes de votar el proyecto

Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que "no tiene un plan de gobierno"

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Santo Tomé. Dos individuos fueron aprehendidos tras ingresar a una estación de bombeo municipal.

Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA.

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Lo último

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Último Momento
La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

Ovación
El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe