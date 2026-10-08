La muerte de Omar Bonacci: la necropsia no pudo determinar si el fallecimiento fue consecuencia de la pelea por una discusión de tránsito

En las últimas horas, los médicos forenses que realizaron la necropsia al cadáver de Omar Bonacci, de 72 años , en la Morgue Judicial de Santa Fe, no hallaron sangre dentro del cerebro ni en la columna cervical asociada a la pelea y posterior caída que sufrió el lunes por la noche en avenida 7 de Marzo al 2300, casi calle Moreno, en la ciudad de Santo Tomé.

Por lo tanto, en principio, la muerte de Bonacci no habría sido consecuencia directa de la pelea . Debido a las características particulares del caso, los resultados de la necropsia serán complementados con un examen anatomopatológico , cuyo análisis demandará entre 30 y 45 días y permitirá obtener mayor certeza científica sobre las causas del fallecimiento.

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Necropsia

En este caso, el resultado preliminar de la necropsia indica que la muerte de Bonacci no habría sido consecuencia de la caída ni de un traumatismo craneoencefálico derivado de ella. No obstante, por las características particulares del caso, aún resta realizar los exámenes anatomopatológicos, que complementan los estudios de necropsia. Estos análisis suelen demorar entre 30 y 45 días y permitirán establecer con precisión científica si el fallecimiento estuvo relacionado con la caída que se produjo en el marco de los hechos investigados.

Atribución delictiva

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, el lunes por la noche se produjo un choque sin lesionados entre un automóvil y una motocicleta en avenida 7 de Marzo al 2300, entre las calles Moreno y Castelli, en la ciudad de Santo Tomé. El incidente derivó en una discusión verbal que luego escaló a una agresión física. Uno de los involucrados fue el automovilista Omar Bonacci, de 72 años, quien fue agredido, cayó al pavimento y posteriormente falleció. El motociclista, de 35 años, fue aprehendido por la Policía y permanece a disposición de la Justicia. Ahora se aguarda la audiencia imputativa, en la que la Fiscalía realizará la atribución delictiva correspondiente, en el marco de una investigación inicialmente calificada como homicidio preterintencional.