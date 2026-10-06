Santo Tomé: detuvieron a un motociclista por la muerte de un automovilista tras una pelea

Sucedió en avenida 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno. El conductor de un Toyota Yaris, identificado como Omar Bonacci, de 72 años, recibió una patada durante una pelea con un motociclista, cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento. Murió durante el traslado al hospital

El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé

Este lunes, antes de las 21.30 , en la esquina de avenida 7 de Marzo al 2300 , en la ciudad de Santo Tomé , un choque sin lesionados entre una motocicleta y un automóvil derivó en una pelea entre ambos conductores que terminó con la muerte de un hombre de 72 años , identificado como Omar Bonacci .

El hecho ocurrió luego de un choque protagonizado por el conductor de una motocicleta Motomel Blitz , de 35 años, y un Toyota Yaris , conducido por Bonacci, de 72 años.

Ninguno de los dos sufrió lesiones como consecuencia del impacto. Sin embargo, luego del choque se inició una discusión entre ambos conductores que rápidamente derivó en una pelea.

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El fallecimiento

En ese contexto, según la información preliminar incorporada a la investigación, el motociclista le aplicó una patada al automovilista, quien cayó al pavimento y golpeó fuertemente su cabeza. El hombre, Omar Bonacci, de 72 años, fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el SAMCO de Santo Tomé, pero murió durante el trayecto.

El motociclista fue aprehendido

El motociclista, identificado con las iniciales M. A., de 35 años, quedó aprehendido por oficiales de Orden Público y de Cuerpos y posteriormente fue trasladado a la Comisaría 12ª de Santo Tomé.

Los policías que intervinieron en el procedimiento buscaron testigos entre las personas que se encontraban en el lugar y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona. Los registros podrían aportar imágenes del choque y de la posterior pelea y resultar claves para el esclarecimiento del caso.

La investigación por la muerte del automovilista

Los agentes informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó la novedad al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que fueran identificadas todas las personas que pudieran aportar información como testigos, tanto entre los vecinos del sector como entre quienes circulaban por la zona al momento del hecho.

También dispuso constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del choque y de la pelea, y proceder a su secuestro para incorporarlas a la investigación.

Además, ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Una vez finalizadas las pericias, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la autopsia para determinar científicamente la causa de la muerte.

En tanto, el hombre aprehendido continuó privado de su libertad, fue trasladado para una revisión física en Medicina Legal y posteriormente quedó alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria del caso es homicidio en riña u homicidio preterintencional, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del automovilista.