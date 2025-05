Ley antimafia: las nuevas herramientas que se usarán por primera vez en Rosario para perseguir al crimen organizado

La reglamentación supone un endurecimiento de las sanciones hacia los miembros de una banda narcocriminal o mafiosa. En rigor, se amplía la capacidad de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y también le otorga herramientas procesales en su búsqueda de anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Ley antimafia en Rosario

En el maro de la ley antimafia se destacan como herramientas que se habilitan los allanamientos masivos, intervención de vías digitales de comunicación y el decomiso anticipado. Estipula penas más altas, hasta el doble, e iguala la condena por el delito más grave para todos los miembros de una organización criminal, sea el autor intelectual al que aportó un dato clave.

En declaraciones a la emisora LT8 de Rosario, la ministra Bullrich sostuvo: “En estas zonas de investigación especial las organizaciones van a ser perseguidas en su totalidad, no solo a un miembro, y otro no. Todos los que pertenezcan, no importa que tarea cumplan serán procesados y condenados llegado el caso por el delito. Por el solo hecho de pertenecer a la organización toma la pena más alta”.

Bullrich cree que los jueces acompañarán. "Queremos dar golpes fuertes y que lo poco que queda de organización no esté más, y no se organicen nuevas bandas. Tuvimos conversaciones con la justicia federal de la importancia de esta ley". Además destacó que tiene un gran apoyo político la ley empezando por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien expuso en el Congreso sobre el tema.

Según Bullrich, el Plan Bandera hizo un "enorme" trabajo. "Hemos visto en la experiencia de otros países que se confiaron y quedaron quietos pensando que tenían todo resuelto y las cosas empezaron a nacer de nuevo, como la hiedra. Hemos dado un paso enorme, y la gente lo siente, en la paz, en cómo puede vivir y cómo funciona la ciudad, pero no queremos quedarnos dormidos".

Qué dice la resolución

En los considerandos de la resolución, se deja en claro que la situación en Rosario era crítica y límite porque el gobernador pidió auxilio. “Que a consecuencia de los hechos delictivos de extrema gravedad que se producen en la ciudad de Rosario, se ha generado una situación de conmoción social que impulsó al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Maximiliano Pullaro, a solicitar al ministerio de Seguridad Nacional la convocatoria del comité de crisis en la mencionada ciudad, en el marco de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la ley de seguridad interior Nº 24.059 y sus modificatorias.

Que, en respuesta al pedido del gobernador, la resolución N° 107/2024, que convocó al comité de crisis, señaló que: “Como es de público conocimiento, en los últimos días se han producido en Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron en esa ciudad una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

Que, conforme surge de información de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal dependiente de esta cartera y que tiene carácter secreto, "en Rosario operan organizaciones criminales".

"Por todo esto se establece en el artículo 1: solicitar a los magistrados federales competentes en Rosario, provincia de Santa Fe, la declaración de zona sujeta a investigación especial, del área comprendida por la ciudad, en los términos del artículo 4° de la ley N° 27.786".

"Artículo 2°: poner a disposición del Ministerio Público Fiscal federal a las fuerzas policiales y de seguridad federales que actualmente operan en Rosario, en el marco del Plan Bandera, para las labores de detección de delitos específicos vinculados con la tipología y modalidades comprendidas en la ley N° 27.786, sea en forma previa o posterior a la declaración solicitada en el artículo 1°.