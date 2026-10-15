Bomba en Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Rojo y se pierde el duelo con Flamengo

El Pincha informó que la Confederación rechazó el fichaje del zaguero: no podrá jugar frente al Mengao en las semifinales de la Libertadores. El club platense irá al TAS

Marcos Rojo no fue habilitado por la Conmebol y no jugará el partido entre Estudiantes y Flamengo.

Marcos Rojo, flamante refuerzo estrella de Estudiantes, se perderá el encuentro contra Flamengo: Conmebol rechazó su inscripción y finalmente no estará a disposición para el duelo con el Mengao, esta noche en UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El club irá al TAS para revertir la resolución.

La institución platense informó que la Confederación "resolvió rechazar el pedido de inscripción" y remarcó que "el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente".

Por otra parte, en su comunicado, Estudiantes "expresa su disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos". Además, entienden que, en este caso, la Confederación "debió haber aplicado idéntico criterio".

"En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", sentenciaron desde la dirigencia del Pincha.

Marcos Rojo dejó Racing y regresó a Estudiantes de La Plata. Tras involucrarse personalmente en la gestión para ser inscripto en lugar de Gabriel Neves (quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda, cuyo plazo de recuperación no era el que el reglamento establece para habilitar un cupo) su fichaje figura en el Comet desde el 9 de octubre. Está habilitado para el campeonato local.

El defensor subcampeón del mundo con la Selección Argentina -quien tendrá su tercer ciclo en el Pincha- se perfilaba para ser titular contra el Mengao, ante la ausencia de Leandro González Pírez (suspendido por acumulación de amarillas). Sin embargo, no fue habilitado por Conmebol y se perderá el partido: su lugar lo ocupará Ramiro Funes Mori.