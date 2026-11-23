El Cacique destacó la respuesta del Pincha en los partidos decisivos. El sábado, su equipo va por la quinta Libertadores ante Palmeiras en el mítico Centenario.

Alexander Medina se apoya en la respuesta de Estudiantes en los partidos decisivos para encarar la final de la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo destacó la fortaleza de su plantel en una entrevista con la Conmebol, antes del cruce ante Palmeiras del sábado 28 de noviembre en Montevideo. El Pincha buscará allí su quinto título en la máxima competencia continental.

LEER MÁS: La Conmebol dio a conocer la terna arbitral para la final entre Estudiantes y Palmeiras

Medina confía en un equipo que responde bajo presión

El Cacique explicó que la carga emocional de una final puede favorecer a Estudiantes. En los encuentros más exigentes de la temporada, según su lectura, el equipo supo sostener su juego aun bajo presión. “Cuando nosotros tenemos la emoción a flor de piel, por lo general, jugamos bien”, señaló.

El entrenador destacó que el plantel sacó adelante los partidos importantes “con juego, con fútbol y con corazón”. Convencido de que sus dirigidos estarán a la altura de la final y de la historia del club, anticipó cómo espera vivir el duelo en el Centenario. “La emoción va a estar”, aseguró.

Palmeiras, el rival de la primera estrella del Pincha

La final de Montevideo reeditará el cruce que en 1968 le dio a Estudiantes su primera Libertadores. Aquel equipo de Osvaldo Zubeldía, con Oscar Balbernat, Carlos Pachamé y Carlos Bilardo, venció a Palmeiras y abrió un ciclo de tres títulos consecutivos. Después llegaron las consagraciones ante Nacional en 1969 y Peñarol en 1970.

El Pincha perdió la final de 1971 frente a Nacional y volvió a levantar la Copa en 2009, cuando superó a Cruzeiro. Ahora, tras quedarse fuera de los playoffs del Clausura y conquistar la Supercopa Argentina, disputará su sexta final de Libertadores. Otra vez tendrá a Palmeiras enfrente, 58 años después del duelo que inauguró su historia de títulos en el torneo.