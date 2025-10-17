Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presentará en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, clave para su continuidad en Alpine.

Franco Colapinto busca aprovechar al máximo la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos .

El argentino aún no sumó puntos en lo que va del campeonato, por lo que en esta oportunidad tendrá dos chances debido a que este gran premio, además de la carrera del domingo, contará con carrera sprint, la cual se disputará el sábado.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos inicia este viernes desde las 14.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 17:

FP1: 14:30 horas.

Sprint Qualy: 18:30 horas.

Sábado 18:

Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 19:

Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.