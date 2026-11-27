El piloto de Alpine fue 12° en la primera tanda y 15° en la segunda, interrumpida por un despiste de Gasly. Antonelli lideró las dos sesiones del día en Lusail.

Franco Colapinto terminó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar después de haber sido 12° en el primer ensayo del viernes. La última tanda en Lusail tuvo dos banderas rojas y una de ellas se produjo por un despiste de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, cuando quedaban veinte minutos para el cierre de la sesión.

Colapinto cambió los frenos y Gasly quedó fuera de la tanda

En la primera práctica, Colapinto marcó 1m25s409 y quedó a 0s535 de Gasly, que terminó décimo. El argentino ingresó a boxes al comienzo del segundo ensayo para cambiar los frenos y cerró la jornada en el 15° lugar.

La primera bandera roja de la segunda sesión obligó a limpiar la grava que había quedado sobre el asfalto. El despiste de Gasly provocó la segunda interrupción y dejó al francés sin posibilidad de volver a pista.

Antonelli dominó el viernes y el sábado se define la grilla

Andrea Kimi Antonelli lideró ambas prácticas y fijó el mejor tiempo del día con 1m23s077 en la segunda. George Russell completó el 1-2 de Mercedes a 0s127, mientras que Lando Norris fue tercero con el McLaren, a 0s445 del italiano.

La actividad en Lusail continuará este sábado con la tercera práctica libre a las 11.30 y la clasificación a las 15, en horario argentino. Las dos sesiones se podrán seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.