El español Carlso Sainz mostró su malestar por las maniobras de Franco Colapinto en los entrenamientos y advirtió que deberá hablar con él para evitar roces

(LEONARDO MAQUEDA PARA OVACION) . La actividad en los ensayos de la Fórmula 1 dejó un cruce verbal que sacude el paddock. Carlos Sainz manifestó su fastidio con la actitud conductiva de Franco Colapinto durante las tandas libres, cuestionando el nivel de riesgo que asume el piloto argentino antes de la clasificación y la carrera.

En diálogo con el diario español Marca, el madrileño no ocultó su incomodidad por los reiterados encuentros en pista con el corredor pilarense y deslizó que podría intervenir personalmente. "Sí, ya van un par de viernes en los que Franco se comporta de forma un poco complicada conmigo", señaló Sainz al ser consultado sobre el tráfico y los roces en las sesiones iniciales del fin de semana.

Con el tono directo que lo caracteriza, el español profundizó su crítica sobre la intensidad con la que Colapinto encara las prácticas, jornadas destinadas habitualmente a la puesta a punto y recolección de datos: "No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo; supongo que es cosa de la juventud".

Para cerrar, Sainz dejó abierta la puerta a un diálogo privado entre colegas para limar asperezas antes de que la situación pase a mayores en la pista: "Puede ser que tenga que hablar con él".