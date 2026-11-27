El piloto de Alpine marcó 1:25,409 en Lusail y quedó a 2,192 segundos de Kimi Antonelli, el más rápido del ensayo. La segunda práctica se disputa hoy a las 14.

Franco Colapinto terminó duodécimo en el primer entrenamiento del Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino de Alpine marcó su mejor vuelta en 1:25,409 en el circuito de Lusail y quedó a 2,192 segundos del Mercedes de Kimi Antonelli. La actividad continuará este viernes a las 14, hora argentina, con la segunda práctica.

Colapinto mejoró su tiempo y quedó cerca de los diez primeros

El argentino llegó a ocupar el décimo lugar en el primer cuarto de hora con una vuelta de 1:26,166. Más adelante recortó 757 milésimas a ese registro y cerró la tanda en el puesto 12. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó décimo con una vuelta alrededor de medio segundo más rápida.

Antonelli lideró con un tiempo de 1:23,217 y le sacó más de medio segundo a George Russell, su compañero en Mercedes. Isack Hadjar, Lando Norris y Oscar Piastri completaron los cinco primeros.

Colapinto llegó a Lusail después de terminar sexto en Las Vegas, donde igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y sumó ocho puntos. Esta es su tercera participación en el Gran Premio de Qatar, donde buscará puntuar por primera vez.

Cómo sigue el Gran Premio de Qatar

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 27 de noviembre

Segunda práctica libre

14.00

Sábado 28 de noviembre

Tercera práctica libre

11.30

Sábado 28 de noviembre

Clasificación

15.00

Domingo 29 de noviembre

Carrera

13.00