Uno Santa Fe | Ovación | Primera Nacional

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

La fecha 34 de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes

15 de octubre 2026 · 15:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

La fecha 34 de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la gran final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes en una jornada que contará con dos partidos. El primero de los encuentros, que está programado para las 21 y tendrá como protagonistas a Atlético de Rafaela y a Quilmes, dos equipos que no atraviesan un gran momento.

Atlético Rafaela tiene 42 puntos, marcha undécimo en la Zona B y está lejos de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Quilmes está decimocuarto con 39 unidades y un resultado adverso lo podría comprometer con la zona de descenso.

Una hora después, a las 22, se pondrá en marcha el segundo partido del día, en el que Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Atlanta. El equipo salteño está sexto en la Zona B con 49 puntos y tiene muy buenas chances de clasificar a los playoffs.

Atlanta, por su parte, está tercero con 58 puntos, metido de lleno en la pelea por el liderazgo que le permitiría disputar la gran final por el ascenso.

En lo que respecta a la Zona A, el líder es Ferro con 62 puntos. El Ferroviario podría conseguir la clasificación a la final por el ascenso este fin de semana, aunque para que esto ocurra debería ganarle a Racing de Córdoba, Deportivo Morón tendría que perder con Mitre de Santiago del Estero y Godoy Cruz no debería superar a Estudiantes de Caseros.

Por último, los equipos en zona de descenso son Acassuso, San Miguel y Chacarita, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya no tiene chances de salvarse.

El cronograma y horarios de la fecha 34 de la Primera Nacional

Viernes 16/10:

Atlético Rafaela - Quilmes a las 21

Gimnasia y Tiro de Salta - Atlanta a las 22

Sábado 17/10:

Chacarita - Deportivo Maipú a las 14:30

Agropecuario - Colegiales a las 15

Tristán Suárez - Patronato a las 15

San Miguel - Ciudad de Bolívar a las 15:30

Acassuso - Deportivo Madryn a las 15:30

Colón de Santa Fe - Almirante Brown a las 18

Domingo 18/10:

Deportivo Morón - Mitre a las 15

Los Andes - All Boys a las 15:30

Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15:30

Ferro - Racing de Córdoba a las 16

Chaco For Ever - Central Norte de Salta a las 17

Güemes de Santiago del Estero - Almagro a las 17

Godoy Cruz - Estudiantes de Caseros a las 18

San Martín de San Juan - Temperley a las 18

San Martín de Tucumán - Midland a las 19:30

Lunes 19/10:

San Telmo - Defensores de Belgrano a las 15:30

Primera Nacional Atlético de Rafaela Quilmes
Noticias relacionadas
colon no lastimo: de los 20 remates ante estudiantes (ba) a solo dos ante mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

asi esta colon en la tabla de la zona a luego del empate ante mitre

Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

el uno por uno de colon en la igualdad ante mitre en santiago del estero

El uno por uno de Colón en la igualdad ante Mitre en Santiago del Estero

colon otra vez fue inofensivo de visitante, igualo con mitre y dejo pasar la chance de ser cuarto

Colón otra vez fue inofensivo de visitante, igualó con Mitre y dejó pasar la chance de ser cuarto

Lo último

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Último Momento
Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Ovación
Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia