Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

La fecha 34 de la Primera Nacional, en la que podría definirse el primero de los clasificados a la final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes

La fecha 34 de la Primera Nacional , en la que podría definirse el primero de los clasificados a la gran final por el ascenso, se pondrá en marcha este viernes en una jornada que contará con dos partidos. El primero de los encuentros, que está programado para las 21 y tendrá como protagonistas a Atlético de Rafaela y a Quilmes , dos equipos que no atraviesan un gran momento.

Atlético Rafaela tiene 42 puntos, marcha undécimo en la Zona B y está lejos de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Quilmes está decimocuarto con 39 unidades y un resultado adverso lo podría comprometer con la zona de descenso.

Una hora después, a las 22, se pondrá en marcha el segundo partido del día, en el que Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Atlanta. El equipo salteño está sexto en la Zona B con 49 puntos y tiene muy buenas chances de clasificar a los playoffs.

Atlanta, por su parte, está tercero con 58 puntos, metido de lleno en la pelea por el liderazgo que le permitiría disputar la gran final por el ascenso.

En lo que respecta a la Zona A, el líder es Ferro con 62 puntos. El Ferroviario podría conseguir la clasificación a la final por el ascenso este fin de semana, aunque para que esto ocurra debería ganarle a Racing de Córdoba, Deportivo Morón tendría que perder con Mitre de Santiago del Estero y Godoy Cruz no debería superar a Estudiantes de Caseros.

Por último, los equipos en zona de descenso son Acassuso, San Miguel y Chacarita, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya no tiene chances de salvarse.

El cronograma y horarios de la fecha 34 de la Primera Nacional

Viernes 16/10:

Atlético Rafaela - Quilmes a las 21

Gimnasia y Tiro de Salta - Atlanta a las 22

Sábado 17/10:

Chacarita - Deportivo Maipú a las 14:30

Agropecuario - Colegiales a las 15

Tristán Suárez - Patronato a las 15

San Miguel - Ciudad de Bolívar a las 15:30

Acassuso - Deportivo Madryn a las 15:30

Colón de Santa Fe - Almirante Brown a las 18

Domingo 18/10:

Deportivo Morón - Mitre a las 15

Los Andes - All Boys a las 15:30

Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15:30

Ferro - Racing de Córdoba a las 16

Chaco For Ever - Central Norte de Salta a las 17

Güemes de Santiago del Estero - Almagro a las 17

Godoy Cruz - Estudiantes de Caseros a las 18

San Martín de San Juan - Temperley a las 18

San Martín de Tucumán - Midland a las 19:30

Lunes 19/10:

San Telmo - Defensores de Belgrano a las 15:30