El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado. Los autores prendieron fuego el edificio anexo y dejaron escrito un mensaje intimidatorio en uno de los salones que no fueron alcanzados por las llamas

Incendiaron el edificio anexo de una escuela primaria de Calchaquí y dejaron una amenaza en un pizarrón: "Los voy a matar a todos"

En la madrugada de este sábado, en la ciudad de Calchaquí , departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, varios delincuentes ingresaron al edificio anexo de la Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 6117 Remedios de Escalada de San Martín , provocaron un incendio y dejaron una amenaza escrita en uno de los pizarrones.

El sector atacado corresponde a una construcción anexa al edificio principal del establecimiento educativo. Cuenta con cuatro salones y una cocina. El fuego provocó daños en las instalaciones, mientras que en uno de los espacios que no fueron alcanzados por las llamas quedó expuesto un mensaje que generó preocupación en la comunidad educativa: "Los voy a matar a todos".

Incendiaron el edificio anexo de una escuela primaria de Calchaquí y dejaron una amenaza en un pizarrón: "Los voy a matar a todos" gentileza

La denuncia y la intervención policial

Los vecinos que viven en las inmediaciones del establecimiento educativo fueron quienes advirtieron la presencia de fuego dentro del edificio y denunciaron lo ocurrido.

Tras el aviso, llegaron al lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los bomberos. Los efectivos trabajaron para sofocar las llamas y, posteriormente, realizaron las tareas de enfriamiento de las paredes y la mampostería afectadas.

En paralelo, los policías comenzaron a relevar testimonios entre los vecinos del barrio para obtener información que permita reconstruir las circunstancias del ataque. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado los movimientos de los responsables, desde su llegada hasta la huida del establecimiento.

La amenaza escrita en el pizarrón

Al ingresar al edificio anexo, los investigadores encontraron botellas sobre una mesa y materiales escolares revueltos. Además, en el pizarrón de uno de los salones que no fueron alcanzados por el fuego descubrieron una amenaza escrita: "Los voy a matar a todos".

El episodio generó preocupación por la gravedad del mensaje y por el ataque contra una institución educativa. Una docente contó que el edificio anexo había sido construido con fondos reunidos por la cooperadora escolar, a partir del esfuerzo de la comunidad educativa.

Investigación y búsqueda de los responsables

Las circunstancias en las que se produjo el ingreso al establecimiento y el posterior incendio son materia de investigación. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los autores del ataque.

El relevamiento de testimonios y el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona serán elementos centrales para reconstruir lo ocurrido e intentar identificar a los responsables, con miras a su posterior aprehensión.

Peritajes bomberiles y criminalísticos

Las autoridades policiales informaron sobre el hecho a la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera de la Policía de Santa Fe. Desde allí dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del órgano judicial ordenó identificar a los vecinos que pudieran aportar información, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones y proceder al secuestro de las imágenes disponibles.

También dispuso la realización de peritajes bomberiles en el edificio para determinar el origen y la causa del incendio, además de peritajes criminalísticos en los distintos salones.

Las tareas de relevamiento de rastros y evidencias estuvieron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron en el lugar para aportar elementos de interés a la investigación.