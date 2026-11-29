La alarma se activó durante la madrugada del sábado, pero el robo fue constatado horas después. Tras la denuncia, la Policía aprehendió a cuatro adolescentes y recuperó parte de lo sustraído.

Durante la madrugada de este sábado, se activó la alarma del establecimiento "Mundo Especial", ubicado en la esquina de San Francisco de Asís y Chanaes, en Colastiné Norte. Efectivos de la Comisaría 28ª de la Unidad Regional I acudieron al lugar, pero en ese momento no detectaron faltantes. Sin embargo, durante la mañana, la representante legal de la asociación civil constató el robo y radicó la denuncia.

A partir de la investigación, la Policía aprehendió a cuatro adolescentes —dos mujeres y dos varones, de entre 14 y 17 años— que tenían pedidos de paradero vinculados a instituciones de alojamiento para menores. Además, durante una requisa en un inmueble, secuestraron mercadería sustraída del establecimiento.

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Denuncia

Alrededor de las 10.30, la representante legal de la asociación civil Mundo Especial recorrió el edificio y constató el robo. En la cocina advirtió el faltante de alimentos no perecederos, un parlante, un microondas, una multiprocesadora, un ventilador de pie, un horno eléctrico y vajilla, cuya cantidad aún debe determinarse. Para ingresar, los autores rompieron dos ventanas.

Poco después de las 11, la mujer formalizó la denuncia en la Comisaría 28ª.

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Investigación

A partir del análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona de calles Corondas y Guaraníes, los policías realizaron una requisa domiciliaria. En el inmueble recuperaron varios de los elementos robados y aprehendieron a cuatro adolescentes. Se trata de dos varones, de 16 y 14 años, que residen en un mismo hogar de la ciudad de Santa Fe, y dos mujeres, de 15 y 17 años, alojadas en otra institución.

Los cuatro tenían pedidos de paradero activos. El adolescente de 16 años registraba uno desde ese mismo sábado, mientras que el de 14 tenía un requerimiento vigente desde el 14 de noviembre. En tanto, la joven de 15 años acumulaba siete pedidos de paradero y la de 17, ocho.