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La AFA comenzará a cobrar $15.000 por mes en LPF Play para ver los partidos del ascenso desde el 15 de octubre

A partir del 15 de octubre, la plataforma oficial de la Liga Profesional implementará el "Plan Plus" para las transmisiones de la Primera Nacional, B Metropolitana y Primera C. El Federal A, el Femenino y el Promocional Amateur continuarán bajo el régimen gratuito en la recta final de la temporada.

9 de octubre 2026 · 11:14hs
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La AFA comenzará a cobrar $15.000 por mes en LPF Play para ver los partidos del ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

La AFA comenzará a cobrar $15.000 por mes en LPF Play para ver los partidos del ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un cambio clave en el esquema de transmisiones de los torneos de la casa madre: a partir del 15 de octubre, la plataforma streaming LPF Play dejará de ser totalmente gratuita y comenzará a cobrar un abono mensual de $15.000 para acceder a los encuentros de las principales categorías del ascenso.

La medida impacta de lleno en la fase definitoria de los torneos, donde los clubes disputan los ascensos, la clasificación a los Torneos Reducidos y la permanencia en sus respectivas divisiones.

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El nuevo 'Plan Plus' tendrá un costo mensual de $15.000 con opción de cancelación en cualquier momento. Incluirá la Primera Nacional, la B Metropolitana y la Primera C. El Federal A, el Femenino y el Promocional Amateur seguirán en el Plan Básico sin costo.

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Estructura del servicio y proyecciones de recaudación

La monetización de la plataforma representa una caja de ingresos directa para la conducción que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia.

Potencial máximo mensual: de sostener el 100% de la masa de usuarios registrados, la recaudación alcanzaría los $9.000 millones de pesos cada 30 días.

Referencia del Pack Fútbol: en el fútbol de Primera División, el servicio pago tradicional oscila históricamente entre los 1,7 y 1,8 millones de abonados a nivel nacional (con un pico histórico de 1,9 millones desde 2017).

Esquema de suscripción: Plan Plus por $15.000 mensuales, sin contrato de permanencia.

Del fin del contrato con Trisa a la producción propia

La decisión marca la consolidación de un cambio de paradigma comercial adoptado por la AFA tras no renovar el vínculo de derechos de televisión con Tele Red Imagen S.A. (Trisa) —sociedad integrada por el Grupo Clarín y Torneos— que venció el 31 de diciembre pasado.

Luego de declarar desierta la licitación internacional al no recibir ofertas que alcanzaran las pretensiones económicas del organismo (que aspiraba a cuadruplicar los $6.000 millones percibidos durante la temporada anterior), la AFA resolvió asumir la gestión directa de las transmisiones contratando a la productora La Corte y emitiendo los cotejos vía LPF Play.

A la par, la AFA garantizó a los clubes de la Primera Nacional un haber mensual cercano a los $65 millones, un incremento aproximado del 58% en comparación con los montos de la temporada pasada para respaldar los presupuestos operativos de las instituciones.

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