La AFA confirmó la terna arbitral para los ocho encuentros de los cuartos de final del Torneo Clausura, aunque aún restan oficializarse los días y horarios

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó los árbitros para los ocho encuentros de los cuartos de final del Torneo Clausura , aunque aún resta oficializar el día y el horario en que se jugarán este fin de semana.

El partido entre Instituto y River se jugará en el estadio Monumental Presidente Perón y será dirigido por el árbitro Nazareno Arasa, que tendrá como asistente en el VAR a Lucas Novelli.

El encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia, cuyo ganador se enfrentará a Gimnasia La Plata, tendrá como juez a Darío Herrera y contará con la asistencia desde las pantallas en Ezeiza de Germán Delfino.

Para los dos duelos restantes, el árbitro internacional Facundo Tello será el encargado de llevar adelante el encuentro entre Vélez e Independiente en Liniers, con Salomé Di Iorio en el VAR.

Por otro lado, Pablo Dóvalo deberá viajar a Rosario para el cruce entre Rosario Central y Barracas Central en el Gigante de Arroyito para ser el juez principal, mientras que Silvio Trucco estará en los mandos del VAR.

Cómo se jugarían los cuartos de final del Torneo Apertura

La instancia de cuartos de final del Torneo Clausura se jugaría entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, y ya se conoce un borrador con los horarios de los cuatro partidos correspondientes.

La nueva fase del campeonato argentino la inaugurarán Vélez e Independiente, que se enfrentarán en Liniers el sábado 28 a partir de las 20:00 hs. El "Fortín" quedó mejor calificado que el "Rojo" y por eso hará de local.

A continuación de ese partido, a las 22:00, jugarán Instituto contra River en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. Por estas horas, el club que hará de local difundió imágenes de cómo está el campo de juego, que se ve considerablemente mejor de lo que se esperaba.

El domingo 29, por su parte, se enfrentarán Rosario Central contra Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito. Más tarde, a las 22, Independiente Rivadavia o Boca enfrentarán a Gimnasia de La Plata.