AFA le dedicó unas emotivas palabras al eterno Diez y resaltó la importancia de su figura en la identidad de todo un pueblo argentino .

El fútbol argentino atraviesa una jornada cargada de nostalgia al cumplirse seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. En medio de los homenajes que se multiplican alrededor del mundo, la Asociación del Fútbol Argentino compartió una publicación especial para recordar al capitán campeón en México 1986 y reivindicar una historia que continúa despertando admiración entre las distintas generaciones de hinchas.

El reconocimiento de la AFA al hombre que marcó generaciones

Bajo el título “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, la entidad que regula el fútbol argentino difundió un mensaje en su sitio oficial para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del máximo ídolo popular.

Lejos de limitarse a repasar sus conquistas deportivas, la publicación destacó la dimensión cultural y sentimental que alcanzó Diego a lo largo de su vida.

“A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, expresó la institución.

El homenaje hizo especial hincapié en la capacidad del Diez para despertar admiración incluso entre aquellos que nacieron después de su retiro. Las imágenes de sus actuaciones, las anécdotas y los recuerdos familiares permitieron que su historia encontrara nuevos protagonistas encargados de mantenerla viva.

De esta manera, la AFA puso en valor una figura que consiguió trascender su propia época y convertirse en un símbolo permanente de la pasión futbolera argentina.

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De México 1986 a Qatar 2022: una presencia que nunca desapareció

Otro de los aspectos destacados por la entidad fue el significado que adquirió la camiseta número 10 a partir de las hazañas de Maradona con la Selección argentina.

La inolvidable consagración en el estadio Azteca quedó instalada como uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva nacional. Décadas después, su recuerdo volvió a ocupar un lugar especial durante el camino hacia la tercera estrella mundialista en Qatar 2022.

Aunque Diego ya no estaba físicamente, su imagen acompañó aquella conquista a través de las canciones, las banderas y las constantes referencias de los protagonistas.

“Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país”, señaló la AFA en el cierre de su homenaje.

A seis años de aquel miércoles que conmocionó al planeta, el reconocimiento institucional volvió a reflejar la magnitud de una figura que excedió cualquier frontera deportiva.

Maradona dejó de jugar hace décadas, pero nunca abandonó las tribunas. Su nombre continúa recorriendo los estadios y su historia permanece ligada al sentimiento de un país que encontró en él una de sus mayores expresiones de identidad.