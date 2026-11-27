Tras la Asamblea General Ordinaria, el Comité Ejecutivo resolvió descontarle al Sabalero el dinero de los ingresos por derechos audiovisuales, por una deuda que mantiene con el club mendocino por el pase de Jorge Sanguina

A Colón le retendrán importes por una deuda que el club mantiene con Independiente Rivadavia, por el pase de Jorge Sanguina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este jueves su Asamblea General Ordinaria en la sede de Pilar y consiguió la aprobación unánime de los 14 puntos incluidos en el orden del día. Aunque la principal novedad, tuvo como protagonista a Colón y una decisión que impactará en la economía de la institución rojinegra.

Una vez finalizada la Asamblea, se desarrolló una reunión del Comité Ejecutivo en la que se trataron tres expedientes vinculados con incumplimientos económicos entre instituciones del fútbol argentino.

Las propuestas contemplan retener dinero de la distribución de derechos audiovisuales o de cualquier otro concepto que la AFA deba pagarles a los clubes involucrados.

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Uno de los casos tiene como protagonista a Colón que mantiene una deuda con Independiente Rivadavia de Mendoza por el pase del delantero Jorge Sanguina.

La resolución de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, fechada el 29 de octubre, establece una retención de 182.695,21 dólares, o su equivalente en pesos según la cotización del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.