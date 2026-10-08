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Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

LPF Play exigirá un pago para los partidos del Ascenso. El cambio llegará en la definición de la Primera Nacional, donde Colón pelea por meterse en el Reducido

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 18:52hs
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Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón entra en la etapa de la Primera Nacional donde cada partido puede definir buena parte de sus aspiraciones de ascenso y, al mismo tiempo, sus hinchas deberán afrontar un cambio inesperado. LPF Play, la plataforma de streaming de AFA, dejará de ser gratuita y comenzará a cobrar una suscripción.

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La modificación tendrá impacto directo, ya que Colón todavía pelea por posicionarse de la mejor manera en la Zona A y necesita sumar para meterse en el mejor lugar del Reducido, por lo que los próximos encuentros tendrán un valor especial. Hasta ahora, LPF Play permitía acceder a los partidos sin costo. Esa etapa llegará a su fin y desde el viernes 16 de octubre comenzará a ser pago.

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La plataforma ofrecerá un Plan Plus, cuya suscripción tendría inicialmente un valor de 15.000 pesos mensuales. Será necesario contar con este servicio para poder acceder a los contenidos del Ascenso, incluidos los partidos de la Primera Nacional. El cambio se producirá, además, en un momento particularmente sensible del calendario. La Primera Nacional se acerca a la definición de sus objetivos más importantes: quedan por resolverse los equipos que lucharán por el ascenso, los cruces del Reducido y también la pelea por evitar el descenso.

Los hinchas deber&aacute;n pagar para ver a Col&oacute;n a trav&eacute;s de LPF Play.

Los hinchas deberán pagar para ver a Colón a través de LPF Play.

Un cambio que llega en el peor momento para los hinchas de Colón

Para el público de Colón, la noticia tiene un condimento especial, ya que está entrando en la zona decisiva del campeonato, con la expectativa de terminar lo más arriba posible y llegar al Reducido con aspiraciones concretas de pelear por volver a Primera División.

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Eso significa que los partidos que vienen serán, probablemente, los más importantes de toda la temporada. Justamente en ese momento los simpatizantes deberán pasar por caja para continuar viendo los encuentros a través de la plataforma.

Colón Primera Nacional LPF Play
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