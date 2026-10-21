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Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi convocó a los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo a la concentración que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en Inglaterra

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 20:59hs
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El rafaelino Mayco Vivas citado para Los Pumas en Londres.

El rafaelino Mayco Vivas citado para Los Pumas en Londres.

Los Pumas se reunirán en Londres del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, en una concentración de tres días que servirá para preparar el cierre del Nations Championship en territorio europeo. Para este encuentro, Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores, mientras que la lista para los partidos para la gira de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico Twickenham, en Londres.

Argentinos e irlandeses se enfrentaron en 25 oportunidades. Los Pumas ganaron ocho, perdieron 16 y empataron en una ocasión. El último encuentro entre ambos fue por la ventana internacional de noviembre en 2024 en el Aviva Stadium de Dublín, en lo que fue una ajustada victoria local por 22-19. El último triunfo de Los Pumas fue en el recordado 43-20 en Cardiff por los cuartos de final del Mundial 2015.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la concentración en Londres: “Este camp es fundamental para nosotros como equipo ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”.

Los Pumas recuperan nombres importantes

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria pasa por la presencia de referentes de peso en el pack de forwards, como Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Guido Petti y Julián Montoya, junto con jugadores que aportan experiencia internacional y alternativas en distintas posiciones.

A ellos se suman nombres como Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Pedro Rubiolo y Joel Sclavi, en una nómina que combina potencia física, experiencia y variantes para afrontar tres compromisos de máxima exigencia.

El lock del Bristol, Pedro Rubilolo, nuevamente en el radar de Los Pumas.

El lock del Bristol, Pedro Rubilolo, nuevamente en el radar de Los Pumas.

Entre los backs, la convocatoria incluye a Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía y Gonzalo García, entre otros. También aparecen Tomás Albornoz, Rodrigo Isgró y Agustín Moyano, dentro de un grupo que buscará llegar en las mejores condiciones al cierre internacional.

La concentración en la capital inglesa permitirá que el cuerpo técnico vuelva a reunir al plantel después de siete semanas y avance en la preparación colectiva antes de definir la lista definitiva para los partidos de noviembre.

Los convocados para la concentración de tres días en Londres

Forwards

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino

Los Pumas Londres Nations Championship
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