El seleccionado argentino Los Pumas derrotó por 34 a 26 al Cardo en Twickenham y cerró un año irregular por lo menos con una sonrisa y se quedaron con el séptimo puesto.

Los Pumas derrotaron por 34-26 a Escocia y se quedaron con el séptimo puesto del Nations Championship, en un partido disputado en Twickenham. El equipo dirigido por Felipe Contepomi dejó atrás varios de los altibajos que tuvo durante la temporada y logró una victoria que invita a creer de cara a 2027, el año en el que se disputará la Copa del Mundo en Australia.

Los Pumas cerraron el 2026 con triunfo

En su última presentación del año, el seleccionado nacional venció a Escocia 34 a 26 en el histórico estadio de Twickenham, en el partido que definió el séptimo puesto del Nations Championship, en el marco del Fin de Semana de Finales. Vale destacar que este encuentro marcó el debut de Tobías Wade con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en el Puma #915 en vestir la albiceleste.

Ingresados los primeros minutos de partido, el conjunto escoces fue eficaz y logró anotar en su primer ataque en profundidad, a los ocho minutos de juego. En primera instancia, el centro Huw Jones rompió la línea de ventaja argentina y le cedió la posesión a Jamie Dobie para que el medioscrum europeo se marche debajo de los palos para anotar el primer try del juego. Finn Russell sumó la conversión y estableció el 7-0 parcial.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Los Pumas respondieron de inmediato. Tras jugar un penal rápido en pleno ataque, Gerónimo Prisciantelli encontró a la defensa rival desarmada y avanzó varios metros, para que luego de un ruck, Tomás Albornoz capture la pelota, sea incisivo en los metros finales y así igualar las acciones con su propia conversión.

El partido se emparejó debido a pequeñas faltas de precisión a lo largo del campo de juego, que no dejaban tener posesiones largas a ninguno de los dos equipos. Recién en el minuto 27, una situación de ataque argentina se vio frustrada por la intervención del TMO, que desestimó la conquista de Gerónimo Prisciantelli, luego de una gran jugada colectiva. Sin embargo, Los Pumas mantuvieron su posesión en ataque, y de inmediato volvieron a juntar pases en velocidad e Ignacio Mendy fue el encargado de zambullirse en el ingoal escocés, para llegar al segundo try de la tarde.

La obtención en el line-out y el posterior maul le dieron grandes frutos al equipo argentino para lanzar juego a lo largo del terreno de juego. Por esta vía, los dirigidos por Felipe Contepomi mantuvieron la posesión y luego de un desprendimiento de Gonzalo García por el lado ciego, y la combinación de Tomás Albornoz con Rodrigo Isgró, finalizó con el mendocino apoyando su octavo try con la camiseta albiceleste, para sellar el 17-7 con el que finalizó el primer tiempo.

El complemento comenzó con Escocia como protagonista en el juego y en el marcador, ya que a los cinco minutos y luego de penetrar una defensa argentina casi impasable, Rory Darge se estiró y anotó para el Cardo. Russell completó el trámite para el 17-14. En la misma jugada, fue amonestado Rodrigo Martínez por un tackle alto.

Cuando parecía que el partido se hacía cuesta arriba para los de Felipe Contepomi, apareció la garra puma en defensa para aguantar cada embate escocés. La fiereza en los contactos hacía retroceder al Cardo, que no encontraba por donde vulnerar al equipo argentino. La tarjeta amarilla a Rory Sutherland en Escocia le permitió a Los Pumas ampliar la ventaja en apenas un puñado de minutos. A los 56’, Julián Montoya lideró el line y maul para solamente apoyar la pelota en el ingoal.

Apenas tres minutos más tarde, el conjunto albiceleste halló a la defensa escocesa desordenada, y luego de que la pelota le llegue a Juan Martín Scelzo, quien corrió con pelota en mano, amagó a su último defensor y se lanzó de palomita a su primer try con la camiseta de Los Pumas.

Sobre el final, y con el orgullo herido, Escocia se hizo de la pelota y lastimó en otras dos oportunidades con jugadores ingresados desde el banco de relevos. En primera instancia a través de Tom Jordan y, con el tiempo cumplido, por intermedio de George Horne. La conversión positiva de Finn Russell le dio cifras definitivas al triunfo argentino en Twickenham, 34 a 26.