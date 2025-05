Pampas cayó ante Selknam de Chile en el CASI

Selknam le frustró la noche a Pampas

Selknam festejó una nueva victoria en el Club Atlético San Isidro en una noche en la que Pampas con un empate o con la victoria se aseguraba ser el primer clasificado a semifinales. El 18 a 16 mostró todo el dramatismo de un partido importante para ambos equipos.

En una primera mitad marcada por la fricción y el juego brusco, ambos equipos entraron decididos a imponer su juego, pero fue la visita quien golpeó primero con un penal de Tomás Salas. Seguidamente, Tomás Rapetti y Augusto Böhme fueron amonestados dejando a ambos equipos con 14 jugadores. El equipo argentino aprovechó el desconcierto para descontar a través de un penal de Estanislao Renthel, pero la paridad no se mantendría por mucho tiempo gracias a un try de Salvador Lues para la visita y la buena puntería de media distancia en dos oportunidades de su apertura Tomás Salas. De este modo, la primera etapa se cerraba por 13 a 3 a favor de Selknam.

En el complemento, el conjunto argentino ingresó al campo de juego decidido a revertir la desventaja y rápidamente consiguió descontar con el try de Jerónimo Ulloa. Sin embargo, el elenco trasandino logró resistir el empuje de Pampas y volvió a ampliar la ventaja gracias un try de Norman Aguayo. A pesar del golpe, la franquicia bonaerense volvió a presionar y logró recortar el marcador con un penal de Estanislao Renthel, y un try de Ignacio Bottazzini sobre el final que, de todas maneras, no alcanzó para evitar la victoria de los dirigidos por Jake Mangin por 18 a 16.

image.png La victoria de la franquicia chilena sobre los argentinos fue por la fecha 12 del Súper Rugby Américas.

Síntesis: Pampas 16- Selknam 18

Pampas: Miguel Prince, Ramiro Gurovich y Tomás Rapetti; Leo Mazzini y Federico Lavanini; Manuel Bernstein (capitán), Juan Cruz Pérez Rachel y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Justo Piccardo, Juan Pablo Castro y Nahuel Clausen; Jerónimo Solveyra.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Luego ingresaron: Ignacio Bottazzini, Matías Medrano, Javier Corvalán, Franco Carrera, Francisco Lusarreta, Mateo Albanese, Juan Penoucos, Juan Pedro Bernasconi.

Selknam: Salvador Lues, Augusto Bohme Alemparte e Iñaki Gurruchaga; Santiago Pedrero y Bruno Sáez; Clemente Saavedra (cap), Raimundo Martínez y Joaquín Milesi; Benjamín Videla y Tomás Salas; Nicolás Garafulic, Felipe Méndez, Matías Garafulic y Federico Kennedy; Luca Strabucchi.

Luego ingresaron: Norman Aguayo, Javier Carrasco, Nahuel Debiassi, Emilio Shea, Agustín Toht, Santiago Valenzuela, Ignacio Arias, Juan Cruz Reyes.

Primer tiempo: 9 y 39’, Penales de Salas (S); 22’, Penal de Renthel (P), y 26’, Gol de Salas por Try de Leus (S).

Amonestados: 9’, Rapetti (P), y 17’, Bohme (S).

Parcial: Pampas 3 – Selknam 13.

Segundo tiempo: 8 y 37’, Tries de Ulloa y Bottazzini (P), 23’, Try de Aguayo (S), y 29’, Penal de Renthel (P).

Cancha: CASI.

Referee: Pablo Deluca.