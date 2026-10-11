Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

Alianza de Santo Tomé, el mejor de la fase regular, doblegar sin problemas a Franck B, en tanto Kimberley le ganó un duelo clave a Franck A en el Promocional

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 09:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

Alianza de Santo Tomé atraviesa un momento imparable en el torneo Promocional. El equipo volvió a demostrar su superioridad, se impuso ante Franck B y alcanzó las diez victorias consecutivas, una marca que ratifica su dominio en la fase regular.

El mejor equipo de esta etapa del campeonato volvió a responder dentro de la cancha y no tuvo mayores inconvenientes para superar a su rival. Con otra actuación convincente, Alianza prolongó una racha que lo mantiene como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

Por su parte, la jornada también dejó un resultado importante en la pelea entre los equipos que buscan afirmarse en el certamen. Kimberley consiguió una victoria frente a Franck A en un duelo clave, sumando un triunfo de valor para sus aspiraciones en el Promocional.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 10

Viernes 9 de octubre

Atlético Franck B 42 (Tomás Fenske 13) - Alianza (ST) 73 (Luciano Bonafede 17)

Kimberley 55 (Luis Noval 11) - Atlético Franck A 41 (Patricio López 11)

TABLA DE POSICIONES

Alianza 20 (10-0); Kimberley y Atlético Franck A 17 (7-3); Unión y Progreso A 16 (7-2); Colón (SF), Unión y Progreso B 15 (6-3); Regatas (SF) 13 (4-5); Alumni y Santa Rosa 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (2-7); Central Rincón 10 (1-8); Atlético Franck B 10 (0-10)

Promocional Alianza de Santo Tomé Kimberley
Noticias relacionadas
de mandibula floja: union sigue siendo el equipo mas goleado de primera

De mandíbula floja: Unión sigue siendo el equipo más goleado de Primera

las emotivas dedicatorias de los jugadores de la seleccion argentina para lionel messi: sin vos, nada hubiese pasado

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: "Sin vos, nada hubiese pasado"

estudiantes de rio cuarto perdio la categoria y jugara en la primera nacional en 2027

Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional en 2027

de volea y a pura gambeta: messi brillo con un doblete en la goleada de inter miami

De volea y a pura gambeta: Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami

Lo último

Preocupación en el Yacht Club por el crecimiento del embalsado: Hay que actuar a tiempo antes que vuelva a ser un problema grave

Preocupación en el Yacht Club por el crecimiento del embalsado: "Hay que actuar a tiempo antes que vuelva a ser un problema grave"

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Último Momento
Preocupación en el Yacht Club por el crecimiento del embalsado: Hay que actuar a tiempo antes que vuelva a ser un problema grave

Preocupación en el Yacht Club por el crecimiento del embalsado: "Hay que actuar a tiempo antes que vuelva a ser un problema grave"

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Policías de Vera montaron un operativo en la Ruta Nacional 11 y aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: Sin vos, nada hubiese pasado

Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: "Sin vos, nada hubiese pasado"

Ovación
Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas

CRAI se quedó con el clásico: venció a Santa Fe Rugby en el final

CRAI se quedó con el clásico: venció a Santa Fe Rugby en el final

La Liga Santafesina se quedó sin fútbol este sábado por las condiciones climáticas

La Liga Santafesina se quedó sin fútbol este sábado por las condiciones climáticas

Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Policiales
Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe