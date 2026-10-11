Promocional: Alianza de Santo Tomé llegó a 10 victorias consecutivas Alianza de Santo Tomé, el mejor de la fase regular, doblegar sin problemas a Franck B, en tanto Kimberley le ganó un duelo clave a Franck A en el Promocional Por Ovación 11 de octubre 2026 · 09:22hs

Alianza de Santo Tomé atraviesa un momento imparable en el torneo Promocional. El equipo volvió a demostrar su superioridad, se impuso ante Franck B y alcanzó las diez victorias consecutivas, una marca que ratifica su dominio en la fase regular.

El mejor equipo de esta etapa del campeonato volvió a responder dentro de la cancha y no tuvo mayores inconvenientes para superar a su rival. Con otra actuación convincente, Alianza prolongó una racha que lo mantiene como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

Por su parte, la jornada también dejó un resultado importante en la pelea entre los equipos que buscan afirmarse en el certamen. Kimberley consiguió una victoria frente a Franck A en un duelo clave, sumando un triunfo de valor para sus aspiraciones en el Promocional. TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 10 Viernes 9 de octubre Atlético Franck B 42 (Tomás Fenske 13) - Alianza (ST) 73 (Luciano Bonafede 17) Kimberley 55 (Luis Noval 11) - Atlético Franck A 41 (Patricio López 11) TABLA DE POSICIONES Alianza 20 (10-0); Kimberley y Atlético Franck A 17 (7-3); Unión y Progreso A 16 (7-2); Colón (SF), Unión y Progreso B 15 (6-3); Regatas (SF) 13 (4-5); Alumni y Santa Rosa 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (2-7); Central Rincón 10 (1-8); Atlético Franck B 10 (0-10)