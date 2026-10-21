Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Por el quinto capítulo del certamen local de hockey, La Salle Jobson goleó a Colón de San Justo, y en reserva, Santa Fe Rugby derrotó a Santa Fe RC por 2 a 0 en el parque del Sur.

La reprogramada quinta fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina, la cual fue suspendida por las adversas condiciones climáticas, disputó dos encuentros, uno en primera división y otro en la divisional reserva. En la oportunidad, La Salle Jobson goleó a Colón de San Justo, mientras que en el Sergio Antoniazzi, Santa Fe Rugby doblegó a El Quillá. En el ascenso, en la presente jornada de miércoles, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Blanco recibirá a Argentino de San Carlos, el escolta del puntero Alma Juniors de Esperanza.

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Ganaron La Salle Jobson y SFRC en el Oficial de damas

Por la quinta fecha del Torneo Oficial de primera división, en Cabaña Leiva, en una noche muy fría, La Salle Jobson consiguió derrotar con autoridad a Colón de San Justo por 8 a 2 bajo el arbitraje de Lucas Pensiero y Santiago Toretta. Los goles para la escuadra Colegial fueron marcados por Mora Bramante, Rocío Carlen, Josefina Salamano, Delfina Rossi, Camila Fabbro, Milagros Olivera y dos de Mila Doyharzabal, mientras que para las conducidas por Sebastián Fernández los tantos los marcó la capitana Eugenia Amado.

Recordemos que CRAI le ganó a Banco Provincial por 3 a 2, y Universitario de Santa Fe superó a El Quillá Amarillo por 1 a 0, y que el cruce entre Santa Fe Rugby con El Quillá Azul está pendiente de disputa. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 24; El Quillá 20, Santa Fe Rugby 13, El Quillá Amarillo 10, Universitario de Santa Fe 8, y Colón de San Justo 0.

Por la fecha 11, el próximo sábado 24, en barrio Las Delicias, a las 17, Universitario jugará con Colón de San Justo, y en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Amarillo recibirá a CRAI a las 17. En Sauce Viejo, a las 17, Santa Fe Rugby Rojo jugará con Banco Provincial, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson lo hará con El Quillá Azul.

En la divisional reserva, Santa Fe Rugby superó a El Quillá en el parque del Sur Prensa ASH

En la división reserva, también por la quinta fecha, en el estadio Sergio Antoniazzi, Santa Fe Rugby superó a El Quillá por 2 a 0 con goles de Delfina Colli y Malena Páez. Las posiciones en esta divisional quedaron así: Santa Fe Rugby 23, CRAI 22, El Quillá (+27) y Banco Provincial (+23) 20; La Salle Jobson 14, El Quillá Amarillo 6, Colón de San Justo 3, y Universitario de Santa Fe 1.

En cuanto a la fecha 12 de la Zona Ascenso, este miércoles 21, a partir de las 21.15, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Blanco jugará con el escolta Argentino de San Carlos. El sábado 24 de octubre se completará con los siguientes cruces: El Quillá Blanco con Alma Juniors de Esperanza en la cancha 2 de la ASH a las 17, Atlético Franck con CRAR de Rafaela, Unión con Santa Fe RC Azul en la ASH, y CRAI Blanco con Colón de Santa Fe en la autopista.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente forma: Alma Juniors de Esperanza 31, Argentino de San Carlos 28, CRAR y CRAI Blanco 21, Colón 18, Santa Fe Rugby B 14, Atlético Franck 13, Unión de Santa Fe 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0.

Síntesis:

La Salle Jobson 8- Colón de San Justo 2

La Salle Jobson: Mariela Rosales, Rocío Carlen (c), Mora Bracamonte, Agostina Valentinuzzi, Ángeles Cabellos, María Carlen, Juliana Bravo, Lucía Beltramino, Josefina Salamano, Camila Fabbro y Mila D´oharzabal. DT: Eduardo Neme. Luego ingresaron: Valentina Pérez, Sofía Regis, Victoria Sarsotti, Denise Di Bert, Delfina Rossi, Milagros Olivera y Gimena Leurino.

Colón de San Justo: Camila Arnaudo, Victoria Lanzavecchia, Agustina Angeloni, Ana Furia, Micaela Finos, Martina Mendoza, Micaela Finos, Martina Mendoza, Matilde Lovino, Lucía Mazza, Pilar Alesso, Eugenia Amado (c) y Valentina Castelay. DT: Sebastián Fernández. Luego ingresaron: Candelaria Arnaudo, Rosario Beltramino, Nazarena Gastal, Martina Cancian, Mercedes Morán, Eugenia Carena y Malena Carbonell.

Goles: Mora Bramante (LS), Rocío Carlen (LS), Delfina Rossi (LS), Mila Doyharzabal x2 (LS), Josefina Salamano (LS), Milagros Olivera (LS), Camila Fabbro (LS), Eugenia Amado x2 (CSJ).

Tarjeta verde: Nazarena Gastal (CSJ)

Árbitros: Lucas Pensiero y Santiago Toretta (ASH)

Cancha: La Salle Jobson, Cabaña Leiva