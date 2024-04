Se definieron los competidores para el selectivo de aguas abiertas

El sábado 6 de abril se desarrollará la distancia de 10 kilómetros, que será selectivo sudamericano y ranking nacional, estando prevista la largada a las 10, serán ocho vueltas, cada una de 1250 metros. El horario de concentración está pautado para las 8.30, para entrega de documentación, marcación y medición de las varas.

El domingo 7 de abril será el turno de la distancia de los 5 y 7.5 kilómetros. Serán seis vueltas, cada una de 1250 metros, y la largada de 7.5 será a las 10, con concentración a las 8.30, y la charla técnica para las 9.30. En cuanto a los 5km, la largada será a las 11.30 aproximadamente, serán 4 vueltas cada una de 1250 metros. La charla técnica está prevista a las 11, y la concentración será a las 9.30.

Aguas2.jpg Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte estará representando a la Fesana. UNO Santa Fe

Más detalles del selectivo

En relación a las categorías de nadadores federados, la distancia de 5km, será para chicos de 14 y 15 años (nacidos en 2010 y 2009); en 7.5km, 16-17 años (nacidos en 2008 y 2007), y en la distancia de 10km, 18-19 años (nacidos en 2006 y 2005). La largada y la llegada de las tres distancias será el balneario municipal Brigadier López de la ciudad de Santo Tomé, en un circuito boyado.

Desde la Cadda, señalaron que de acuerdo al reglamento de aguas abiertas de World Aquatics, para las competiciones de natación con una temperatura inferior a 18° C, el uso del traje de neopreno es obligatorio. No se permiten trajes de neopreno en competiciones en aguas abiertas en agua con una temperatura de 18° C o más. Sin dudas se trata de otro desafío para la Fesana, ya que la competencia desarrollada el año pasado fue muy buena desde todo punto de vista.

Aguas3.jpg El galvense Aquiles Balaudo y su experiencia buscarán un buen rendimiento en el balenario santotomesino. UNO Santa Fe

Los protagonistas de la competencia

En la prueba de 10 kilómetros competirán la santafesina Candela Giordanino, actualmente radicada en Brasil, Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte, Betsabé Ratque del Lawn Tennis Club Esperancino, Camila Masselli de Echesortú FC de Rosario, Sofy Chaillou de Mar del Plata, María Sol Hormaeche de Bucor de Córdoba, y Martina Giorgio Contreras de Mendoza de Regatas.

En varones competirán Aquiles Balaudo de Ceci de Gálvez, Benjamín Ghione oriundo de Arroyito pero compitiendo para Unión, Ignacio Stambuk de Echesortú FC de Rosario; Ignacio Almada, Lucca Scalisi y Tomás Rodríguez de Bucor de Córdoba; Ivo Cassini de Mar del Plata, Joaquín Moreno de La Pampa, Lucas Alba de River Plate, Martín Perrone de Ausonia de San Juan, Santiago Frei Ríos de San Fernando y Valentín Mesa.

En los 7.5km, en mujeres, competirán Silvina Florentina Sigura de Estudiantes de Paraná, Abril Bermejo, Martina Souto de La Pampa, Pilar Jovellano y Sofía Garcés de Unión de Santa Fe, y Antonella Donnadio, mientras que en varones lo harán Santino Gómez de San Fernando, Lauro Bagnasco y Álvaro Córdoba de Mar del Plata, Feliciano Valenti de Paracao, Ezequiel Stip de Firmat, Santino Gontero de Bucor, Bautista Álvarez de San Juan, Lucas Saucedo, Matias Chaillou de Mar del Plata, Tomás Jouglard y Alfio Nicotra de Hoka de Neuquén.

En los 5 kilómetros, en mujeres competirán Lucrecia Tschopp del Lawn Tennis Club Esperancino, Sofía Echeverría de Once Unidos, Olivia Cruz de Viedma, Victoria Nestares de San Fernando y María Sol Hormaeche de Bucor de Córdoba, mientras en varones lo harán Valentín Andreschuk de Unión de Santa Fe, Tiziano Grosso de Estudiantes de Paraná; Guillermo Rodríguez, Benjamín Nicola, Lautaro Pizzini, Lautaro Almada, Tomás Rodríguez, Lucas Salinas y Lucca Scalisi de Bucor de Córdoba, Fausto Di Russo de Neuquén, Jeremías Taien Torales de Ada de Necochea y Benjamín Mello de Mendoza de Regatas.