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Un hombre sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo tras un incendio en barrio Nueva Pompeya

El fuego se desató este domingo por la tarde en una vivienda precaria de calle Beruti al 3600. Los vecinos comenzaron a combatir las llamas con baldes de agua antes de la llegada de los bomberos. La víctima quedó internada el hospital Cullen, en observación.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de octubre 2026 · 11:30hs
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Un hombre de 26 años sufrió quemaduras al incendiarse una casa precaria en barrio Nueva Pompeya

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Un hombre de 26 años sufrió quemaduras al incendiarse una casa precaria en barrio Nueva Pompeya, Santa Fe

Este domingo, pasadas las 15.30, se produjo un incendio en una vivienda precaria del barrio Nueva Pompeya, ubicada en calle Beruti al 3600, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia, un hombre de 26 años sufrió quemaduras en la parte superior del tronco y debió ser trasladado de urgencia al hospital José María Cullen.

Tras advertir el fuego, varios vecinos dieron aviso a la central de emergencias 911 y comenzaron a combatir las llamas con baldes de agua antes de la llegada de los bomberos.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 26.ª, bomberos zapadores del Cuartel Zona Norte de la Policía de Santa Fe y una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Los bomberos asistieron al hombre, identificado por sus iniciales como E. L., y colaboraron en su estabilización para facilitar su traslado. Posteriormente, una ambulancia lo derivó al hospital Cullen, donde los médicos constataron que presentaba quemaduras en el 30 % de su cuerpo. Tras recibir curaciones, quedó internado en observación.

Cómo quedó la vivienda tras el incendio

El fuego provocó daños en el mobiliario del inmueble. Según las primeras constataciones, un sillón fue consumido por completo, mientras que una cama de una plaza y su colchón resultaron parcialmente dañados. Además, la combustión generó una importante acumulación de hollín en el ambiente.

Investigan las causas del fuego

Tras el incendio, efectivos de la Comisaría 26.ª realizaron las primeras actuaciones para esclarecer lo ocurrido. En ese marco, buscaron testigos entre los vecinos y verificaron la posible existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes relevantes para la investigación.

También se llevaron adelante peritajes bomberiles en el inmueble para determinar el origen del fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó recabar información sobre el estado de salud del hombre internado, identificar a posibles testigos, verificar la existencia de cámaras de seguridad y secuestrar las imágenes que pudieran resultar de interés. Además, dispuso la realización de las pericias correspondientes para establecer las causas del incendio y determinar eventuales responsabilidades.

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