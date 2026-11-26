El Ford Fiesta había sido robado en julio en barrio Santa Rita y fue detectado frente a la Planta Verificadora de Barranquitas. El conductor, de 46 años, fue aprehendido por encubrimiento agravado, notificado de la causa y luego recuperó la libertad. El vehículo quedó secuestrado en el Depósito Judicial de La Tablada.

El Ford Fiesta había sido robado en julio en barrio Santa Rita y fue detectado frente a la Planta Verificadora de Barranquitas

Este miércoles, poco después de las 10.30, pesquisas de la Sección Automotores de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 46 años que conducía un Ford Fiesta azul con pedido de secuestro activo por robo . El procedimiento se realizó frente a la Planta Verificadora de la Unidad Regional I departamento La Capital, ubicada en calle La Paz al 4100, en barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.

El hombre, identificado como J. M. C., era el actual propietario del vehículo y quedó inicialmente aprehendido como presunto autor del delito de encubrimiento de robo , luego de que se constatara que el auto tenía un pedido de secuestro vigente.

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Detectaron el auto frente a la Planta Verificadora

Los investigadores se encontraban en el lugar realizando trámites vinculados con la causa cuando observaron el vehículo estacionado sobre el lado oeste de la calle y lo reconocieron como el que buscaban.

En el interior se encontraban el conductor, una mujer de 41 años que viajaba como acompañante y una niña de 10 años, hija de la mujer. La acompañante se desempeñaba como gestora del automotor.

Un empleado de la Planta Verificadora consultó la documentación y los datos del vehículo en el sistema informático policial. Allí constató que el Ford Fiesta tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido, mientras que la mujer quedó en calidad de testigo.

El robo ocurrió en julio en barrio Santa Rita

El vehículo había sido robado durante la noche del domingo 19 al lunes 20 de julio, en calle Juan José Valle al 5400, en barrio Santa Rita de la ciudad de Santa Fe.

El lunes 20, a las 13.30, un hombre de 44 años denunció el hecho en la Subcomisaría 14ª de la Unidad Regional I. Según relató, había estacionado el auto frente a la entrada del garaje de su vivienda el domingo, cerca de las 21, y cuando salió a trabajar, alrededor de las 6 del lunes, ya no estaba.

El denunciante indicó que el vehículo había quedado cerrado con el sistema de cierre centralizado y que únicamente él y la titular registral tenían llave. También manifestó que no sospechaba de ninguna persona, que en la cuadra no había cámaras de seguridad y que el auto contaba con seguro contra robo.

La titular registral es su pareja, una mujer de 41 años oriunda de Cayastá, quien le había prestado el vehículo.

La investigación quedó a cargo de la PDI

El 3 de agosto, la causa pasó a la Sección Automotores de la PDI, cuyos investigadores realizaron entrevistas a testigos, analizaron cámaras de videovigilancia, siguieron el recorrido del vehículo mediante cámaras lectoras de patentes y llevaron adelante tareas de campo para localizarlo.

Durante el procedimiento de este miércoles, además del auto, los pesquisas secuestraron un Formulario 12 de verificación policial, fechado el 31 de julio y tramitado a pedido de un tercero, tanto en original como en duplicado.

También incautaron una constancia de verificación técnica vehicular y una cédula de autorizado a circular a nombre de otro hombre.

El Ford Fiesta fue trasladado al Depósito Judicial de La Tablada, dependiente de la Unidad Regional I departamento La Capital y de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), debido a que la dependencia policial no cuenta con espacio para su resguardo.

Además, se dio intervención al Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP). La defensora pública Virginia Segado fue informada sobre las actuaciones y la situación del aprehendido.

Fue imputado provisoriamente por encubrimiento agravado

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que informó al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Agustín Nigro, a cargo de la investigación por el robo del vehículo.

El fiscal dispuso dar intervención a la Fiscalía de Flagrancia por tratarse de un hecho ocurrido en esas circunstancias.

La fiscal de Flagrancia en turno, María Lucila Nuzzo, ordenó que el hombre fuera notificado de la causa, identificado y posteriormente recuperara la libertad.

La calificación legal provisoria fue de encubrimiento agravado.

En cuanto al vehículo, la fiscal dispuso que se verificaran los números de motor y chasis y que se consultara al fiscal Nigro si mantenía interés en continuar con el secuestro. En caso de que se resuelva devolverlo a su titular, previamente deberá constatarse la documentación correspondiente.