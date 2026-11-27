El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes, en el barrio Nueva Pompeya. Secuestraron una pistola calibre .380, municiones de distintos calibres y tres armas de aire comprimido, entre otros elementos.

En la madrugada de este viernes, un hombre denunció a través de la central de emergencias 911 que un vecino lo había amenazado con armas de fuego en inmediaciones de la esquina de Padre Genesio y Saavedra , en la ciudad de Santa Fe.

A partir del aviso, operadores del 911 comisionaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I . Al entrevistarse con el denunciante, este relató que su vecino estaba acompañado por otros hombres que se movilizaban en una camioneta y que lo había amenazado mientras exhibía armas cortas que llevaba en la cintura y también armas largas .

Con los datos aportados, los policías localizaron al hombre señalado en las inmediaciones de un domicilio y procedieron a su aprehensión. En ese momento, observaron que una mujer ingresó rápidamente a la vivienda y cerró la puerta.

Ante esta situación, los efectivos consultaron a la autoridad judicial, que autorizó el ingreso al inmueble. Allí también aprehendieron a la mujer. Los involucrados fueron identificados como R. A. N. R., de 25 años, y M. G., de 27.

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Qué armas y elementos secuestró la Policía

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380, tres cajas de municiones de ese calibre y una caja de cartuchos calibre 9 milímetros. También incautaron municiones de distintos calibres, tres armas de aire comprimido, un cuchillo, dos equipos de comunicación portátil y un cargador.

La pistola calibre .380 fue considerada un arma de fuego de guerra, mientras que el resto de los elementos quedó a disposición de la investigación judicial.

La imputación y las medidas ordenadas por la Fiscalía

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por Medicina Legal y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria establecida fue amenazas calificadas por el uso de armas de fuego para el hombre y encubrimiento para la mujer. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la investigación.