Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Una madre llegó desesperada con su hijo en brazos a la Comisaría 26ª de Nueva Pompeya. Tres policías realizaron maniobras de primeros auxilios y lograron estabilizar al bebé, que luego fue trasladado junto a su mamá al hospital Iturraspe

Policías auxiliaron a un bebé que no podía respirar en una comisaría de Santa Fe

Este martes por la tarde, una madre de 25 años se presentó espontáneamente en la Comisaría 26ª de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe , ubicada en el barrio Nueva Pompeya , con su hijo de un año y cuatro meses en brazos.

La mujer manifestó desesperada que el bebé tenía dificultades para respirar y que se estaba ahogando. Ante la emergencia, tres policías que se encontraban en la dependencia, una mujer y dos hombres, intervinieron de inmediato y le practicaron maniobras de primeros auxilios.

Los agentes Doris Mir, Alexis González y Gabriel Amarilla lograron estabilizar al pequeño, quien recuperó una respiración normal.

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Traslado al hospital Iturraspe

Una vez que el bebé fue estabilizado, dos oficiales de la Comisaría 26ª trasladaron en un patrullero a la madre y a su hijo hasta el hospital Iturraspe, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El pequeño fue recibido en la guardia de Emergentología, donde los profesionales constataron que se encontraba compensado y con respiración normal.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el bebé había sufrido una convulsión febril aguda. Luego de recibir las curaciones correspondientes, quedó internado en observación.

Reconocimiento a los policías

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que posteriormente informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno.

Por la intervención realizada durante la emergencia y la aplicación de maniobras de primeros auxilios, los tres policías que asistieron al bebé —Doris Mir, Alexis González y Gabriel Amarilla— recibieron el reconocimiento de sus superiores de la Jefatura capitalina.