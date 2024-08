Cristina: "Las fotos delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio sobre la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un fuerte texto en redes sociales vinculado a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez al ex presidente Alberto Fernández. Consideró que las fotos que trascendieron sobre los golpes recibidos por la ex primera dama "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana" y "permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza".