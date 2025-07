Arrancó la segunda ronda en el Torneo Regional del Litoral

Por la fecha 10 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby superó a Old Resian en Sauce Viejo y CRAI cayó frente a Rowing en la autopista

En un partido muy disputado, Santa Fe Rugby se impuso a Old Resian por 8 a 3.

Se puso en marcha la segunda ronda en el Torneo Regional del Litoral . En el sector principal, Santa Fe Rugby superó ajustadamente a Old Resian y aprovechó la derrota de Estudiantes en el Parque de la Independencia para adueñarse del segundo lugar de las posiciones.

Santa Fe Rugby ganó y es escolta de Jockey

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cosechó un importante triunfo frente al siempre duro Old Resian de Rosario por un ajustado 8 a 3 bajo el arbitraje del rosario Federico Longobardi. La escuadra santafesina tuvo el dominio posicional y territorial pero no pudo marcar de lo poco y expresivo que resulta el marcador. Los puntos fueron producto de un penal de Bautista Bejarano y un try de Ramiro Giménez Melo.

Los conducidos por Pedro Benet alistaron a: Francisco Duranda, Santiago Barolín y Tomás García; Fabián Frustagli y Guillermo Botta; Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Tomás Kerz, Ramiro Giménez Melo y Bautista Bejarano. Luego ingregsaron José Milesi, Gonzalo Del Pazo, Valentín Iturraspe, Lucio Ruata y Sebastián Álvarez.

rugby torneo regional del litoral santa fe rugby 2.jpg En Sauce Montrull, Universitario de Santa Fe cayó ante Tilcara. Gentileza | Juan Manuel Hernández

En la autopista, el Paraná Rowing Club logró el triunfazo y sorpresa de la fecha al vencer en calidad de visitante el CRAI por 36 a 25 con el referato del santafesino Facundo Gorla. Para el elenco Gitano hubo tries de Alejandro Molinas, Luciano Simino y Mateo Fauda, más dos conversiones y dos penales de Facundo Beltramino. El conjunto dirigido por Juan Manuel Fernández formó con José Gariboldi, Luciano Simino y Nicasio Miguel; José Dogliani e Ignacio Parodi; Tomás Schinner, Pablo Ferreyra y Juan Sánchez; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Alejandro Molinas y Facundo Beltramino. Luego ingregsaron Gonzalo Liengo, Enzo Abraham, Mariano Torres, Tomás Mufarrege, Ramiro Del Sastre y Lautaro Montini.

En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Estudiantes de Paraná, y en Fisherton, Jockey Club de Rosario superó a Jockey Club de Venado Tuerto por 69 a 19, quedando libre en la oportunidad Duendes de Rosario. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 39, Santa Fe Rugby 31, Estudiantes 30, Gimnasia y Esgrima 27, Old Resian 24, Duendes 23, Paraná Rowing 19, CRAI 18 y Jockey Club de Venado Tuerto 2. En la próxima fecha a jugarse el 2 de agosto se medirán Paraná Rowing con Jockey Club de Rosario, Old Resian con CRAI, Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby, Duendes con Gimnasia y Esgrima de Rosario y libre quedará Jockey Club de Venado Tuerto.

Más información del Regional del Litoral

En el capítulo 10 de la Segunda División, en Sauce Montrull, Tilcara superó a Universitario de Santa Fe por 34 a 22, y en el parque de la Independencia, Alma Juniors de Esperanza doblegó a Provincial en Rosario por 29 a 25. En el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela cayó ante Caranchos 40 a 17, y en el predio la Quinta del barrio las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario le ganó a Gimnasia y Esgrima de Pergamino 47 a 17. Las posiciones quedaron así: Universitario (R) 45, Tilcara 35, Caranchos 33, Alma Juniors de Esperanza 27, Provincial 20, Logaritmo 19, CRAR 18, Universitario de Santa Fe 10 y Gimnasia de Pergamino 6. En la próxima fecha jugarán Universitario de Santa Fe con Uni de Rosario, Caranchos con Tilcara, Alma Juniors de Esperanza con CRAR, Logaritmo con Provincial.

Por la 8° fecha de la Tercera División, en Santo Tomé, Cha Roga prevaleció ante CUCU de Concepción del Uruguay por 34 a 12, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson doblegó a Querandí RC 39 a 24. En el sur de la provincia de Santa Fe, Los Pampas de Rufino derrotó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 31 a 0, quedando libre Brown de San Vicente.

Las posiciones quedaron de la siguiente forma: La Salle Jobson 33, Los Pampas de Rufino 26, Cha Roga 23, Querandí RC 19, Brown de San Vicente y Regatas & Belgrano de San Nicolás 10, CUCU 3. En la próxima fecha se medirán Regatas & Belgrano de San Nicolás con La Salle Jobson, CUCU con Los Pampas de Rufino, Brown de San Vicente con Cha Roga Club, quedando libre Querandí RC.