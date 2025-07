Los Pumas batallaron, pero igual perdieron ante Inglaterra en San Juan

Inglaterra encontró un try en la última jugada del partido y se impuso por 22 a 17 a Los Pumas en el estadio Bicentenario de San Juan

Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 22 a 17 en el segundo de test match de la ventana internacional de julio. El equipo dirigido por el head coach Felipe Contepomi mejoró en su juego en relación a la derrota sufrida hace una semana en La Plata, pero no le alcanzó. Los británicos ejercieron una dura presión en el segundo tiempo y sobre el final del compromiso se llevaron una agónica victoria.

rugby cronica los pumas inglaterra en san juan 2.jpg El seleccionado argentino perdió por 22 a 17 en un duelo muy importante para Pablo Matera, que cumplió 111 caps.

En un primer tiempo de mucho ritmo, el conjunto inglés entró más decidido y a tres minutos del arranque golpeó primero con un try de Seb Atkinson, tras una buena jugada de kick. Los Pumas no se desesperaron, y siguieron haciendo su juego hasta que a los cinco minutos descontaron gracias a un penal del cordobés Santiago Carreras. El buen momento argentino se confirmó cuando promediando la primera etapa Ben Curry recibió la tarjeta amarilla tras un tackle alto a Pablo Matera.

Esta vez, la albiceleste supo aprovechar el hombre de más, y rápidamente encontró los caminos para penetrar la dura defensa británica con su primer try de la tarde de la mano de Lucio Cinti. La Rosa volvió a ponerse al frente tras un rápido contraataque que culminó en try de Freddie Steward. Sin embargo, Los Pumas con una jugada preparada desde un line, y ya con el tiempo cumplido consiguieron un agónico try de la mano de Ignacio Mendy para irse al descanso arriba en el marcador por 17 a 14.

Ambos equipos salieron al complemento con la intención de minimizar errores, priorizando la faceta defensiva, el juego físico y el control de la pelota. Con el correr de los minutos, los ingleses fueron presionando cada vez más el ingoal de Los Pumas, que no obstante supieron resistir. No fue hasta los doce minutos del complemento que el conjunto de La Rosa logró empatar el partido de penal, gracias a la media distancia de su capitán y apertura George Ford.

rugby cronica los pumas inglaterra en san juan 3.jpg El sábado próximo, en Salta, el elenco albiceleste se medirá Los Teros de Uruguay.

El trámite del partido se complicó más para Los Pumas por una tarjeta amarilla a Pablo Matera. A pesar de la desventaja numérica, el equipo argentino sacó mejor versión defensiva, y no cedió espacio a los ingleses, quienes de todas formas siguieron insistiendo hasta que a dos minutos del final lograron desnivelar en campo argentino y por intermedio de Jack Van Poortvliet consiguieron el try que les terminó dando la victoria por 22 a 17. Los Pumas volverán a jugar el próximo sábado 19 de julio a las 16:40 horas ante la Selección de Uruguay en el Estadio Padre Martearena de Salta, en lo que será el último encuentro de la ventaja internacional de julio.

Síntesis: Los Pumas 17- Inglaterra 22

Los Pumas: 1. Thomás Gallo (Mayco Vivas), 2. Julián Montoya (Bautista Bernasconi), 3. Francisco Gómez Kodela (Pedro Delgado), 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo (Lucas Paulos), 6. Santiago Grondona (Facundo Isa), 7. Juan Martín González, 8. Pablo Matera (Benjamín Grondona), 9. Simón Benítez Cruz (Agustín Moyano), 10. Santiago Carreras (Nicolás Roger), 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Matías Moroni, 15. Benjamín Elizalde. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Bautista Bernasconi, Mayco Vivas, Pedro Delgado, Lucas Paulos, Facundo Isa, Benjamín Grondona, Agustín Moyano y Nicolás Roger.

Inglaterra: 1. Fin Baxter (Bevan Rodd), 2. Theo Dan (Curtis Langdon), 3. Joe Hayes (Asher Opoku-Fordjour), 4. Charlie Ewels, 5. Alex Coles (Chandler Cunningham-South), 6. Ben Curry, 7. Sam Underhill, 8. Tom Willis (Alex Dombrandt), 9. Ben Spencer (Jack Van Poortvliet), 10. George Ford (capitán), 11. Will Muir (Cadan Murley), 12. Seb Atkinson, 13. Luke Northmore (Guy Pepper), 14. Tom Roebuck, 15. Freddie Steward. Entrenador: Steve Borthwick. Luego ingresaron: Curtis Langdon, Bevan Rodd, Asher Opoku-Fordjour, Chandler Cunningham-South, Guy Pepper, Alex Dombrandt, Jack van Poortvliet y Cadan Murley.

Primer tiempo: 5 y 34', Goles de Ford por Tries de Atkinson y Steward (I); 8', Penal de Carreras (A), y 27 y 41', Goles de Carreras por Tries de Cinti y Mendy (A).

Amonestado: 19' Curry (I).

Parcial: Argentina 17 - Inglaterra 14.

Segundo tiempo: 12', Penal de Ford (I), y 38', Try de Van Poortvliet (I).

Amonestado: 18' Matera (A).

Cancha: Estadio del Bicentenario, San Juan.

Referee: Luc Ramos (Francia).