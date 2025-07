Ataque de perros pitbull: "Una mascota no es un adorno: es parte de la familia y necesita cuidados responsables"

El veterinario Santiago González Larrechart explicó la importancia de educar y socializar a los animales desde cachorros para evitar conductas agresivas. Advirtió que no hay razas peligrosas, sino dueños irresponsables, y pidió dejar de naturalizar la presencia de perros sueltos

"Cuando uno decide tener un animal, asume un compromiso de 15 o 20 años. No es un adorno ni una planta, es un integrante más de la familia", afirmó.

La responsabilidad es del humano, no de la raza

González fue categórico al referirse a los ataques recientes: no se trata de razas peligrosas, sino de animales mal socializados. "Está demostrado desde la etología que cualquier perro puede tener conductas agresivas si no fue bien educado", sostuvo. "No se trata de demonizar razas, pero sí de entender que un perro de 40 kilos tiene otra capacidad de daño que uno de cinco. Eso exige mayor responsabilidad".

En ese sentido, remarcó que muchas personas subestiman la educación del animal y creen que con darle comida o dejarlo suelto ya están cumpliendo. “La obediencia no se logra de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y guía profesional”, dijo.

La importancia de la socialización

Para González, el error más común es no socializar correctamente a los animales desde pequeños. “Así como llevamos a un bebé al pediatra, también hay que llevar al cachorro al veterinario. No solo por vacunas o alimentación, sino para que nos orienten en el comportamiento”, explicó.

“Si un perro no conoce otras personas, animales o contextos, después no sabrá cómo comportarse y puede reaccionar mal ante lo desconocido. Eso se previene desde temprano, incluso antes de que el cachorro tenga todas sus vacunas”, señaló.

También insistió en que la correa y el collar no son castigos, sino herramientas básicas para la convivencia. Dejar que un perro camine suelto, por cómodo que parezca, pone en riesgo su integridad y la de los demás.

El problema de los perros "con dueño" pero sin control

Consultado sobre la cantidad de animales que circulan libremente por la vía pública, González advirtió: "No hay estadísticas oficiales, pero muchos de esos perros tienen un dueño que les da de comer pero no se hace responsable de ellos".

Esos animales tienden a adoptar como territorio la vereda o cuadra donde viven, y eso puede derivar en comportamientos territoriales agresivos con quienes pasen por allí.

"Que un cachorro gruña o muerda jugando no debe tomarse como una gracia. Es una alarma. A veces, por no consultar a tiempo, ese mismo cachorro termina siendo un problema grave a los pocos meses".

Formación veterinaria y prevención

González trabaja también en la formación de futuros veterinarios y asegura que la etología debe ser parte de la formación profesional. “Somos los primeros en detectar conductas problemáticas y debemos saber orientar a los tutores. Por eso siempre insisto: ante cualquier cambio de comportamiento, consulten. No esperen a que pase algo grave”, subrayó.

Por último, dejó una vía de contacto abierta para quienes quieran recibir asesoramiento o consejos: "Me encuentran en redes como @conductaanimalsgl. Allí publico recomendaciones y tips sobre tenencia responsable y educación".

Una mascota no es solo una compañía: es una vida que depende del compromiso de quien la cuida. Y como recordó González, “prevenir es siempre mejor que lamentar”.

